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竹南博愛公園增建風雨球場 預計明年10月完工

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣竹南鎮市區內的博愛公園將增建風雨球場，上午舉行動土典禮。圖／竹南鎮公所提供
苗栗縣竹南鎮市區內的博愛公園將增建風雨球場，上午舉行動土典禮。圖／竹南鎮公所提供

苗栗縣竹南鎮市區內的博愛公園，上午動工增建風雨球場，預計明年10月完工，屆時將為鎮內增添一處多元休閒及運動的場所。

竹南鎮公所指出，竹南國小旁的博愛公園位於市區，擁有球場、沙池、溜冰場及兒童遊憩設施，是附近居民重要休憩及運動場所，許多里民、社團活動也會在這辦理，鎮公所這次透過縣府文化觀光局協助提報客家委員會「協助地方政府推動客庄創生環境營造計畫的「禾埕專案」，獲客委會補助2700萬元，鎮公所自籌300萬元，總工程經費3000萬元，要將原有球場增建為風雨球場，完工後將可以增加民眾更多元休閒及運動的場所。

竹南鎮長方進興上午主持風雨球場動土典禮，客委會副主委范佐銘、副縣長鄧桂菊、立委陳超明及與地方民表、里長多人共同參與儀式，場面熱絡。

方進興表示，近年來民眾對運動設施環境及品質要求日益提升，為提供鎮民更完善的運動環境和設施，特別向客委會爭取經費建置風雨球場，球場內增設充足光源，民眾運動可不受天氣及光線變化影響，興建風雨球場工程將拆除舊場地的老舊圍籬，並於面向住宅區的位置新植一排福木，增加綠美化並減少運動噪音對附近住戶的影響，為鎮民營造更舒適的運動環境。

苗栗縣竹南鎮市區內的博愛公園將增建風雨球場，上午舉行動土典禮。圖／竹南鎮公所提供
苗栗縣竹南鎮市區內的博愛公園將增建風雨球場，上午舉行動土典禮。圖／竹南鎮公所提供
苗栗縣竹南鎮市區內的博愛公園，上午動工增建風雨球場，預計明年10月完工。圖／竹南鎮公所提供
苗栗縣竹南鎮市區內的博愛公園，上午動工增建風雨球場，預計明年10月完工。圖／竹南鎮公所提供
苗栗縣竹南鎮市區內的博愛公園將增建風雨球場，上午舉行動土典禮。圖／竹南鎮公所提供
苗栗縣竹南鎮市區內的博愛公園將增建風雨球場，上午舉行動土典禮。圖／竹南鎮公所提供
苗栗縣竹南鎮市區內的博愛公園動工增建風雨球場，預計明年10月完工，圖為完成後的意象圖。圖／竹南鎮公所提供
苗栗縣竹南鎮市區內的博愛公園動工增建風雨球場，預計明年10月完工，圖為完成後的意象圖。圖／竹南鎮公所提供

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