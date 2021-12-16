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桃園熱心義消主動教瑜珈 讓埔心消防員放鬆舒緩身心

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃市府消防第二大隊埔心分隊義消任娟娟，在某次訓練中，因發現消防人員時常訓練、出勤累積許多舊傷，因此主動透過她瑜珈的專業教導消防人員身心舒緩、放鬆肌肉。記者翁唯真／翻攝
桃市府消防第二大隊埔心分隊義消任娟娟，在某次訓練中，因發現消防人員時常訓練、出勤累積許多舊傷，因此主動透過她瑜珈的專業教導消防人員身心舒緩、放鬆肌肉。記者翁唯真／翻攝

桃市府消防第二大隊埔心分隊義消任娟娟，熱愛冒險挑戰極限的她，在某次馬拉松路跑結識了埔心義消分隊副小隊長池榮國，因而加入義消行列，在某次訓練中，因發現消防人員時常訓練、出勤累積許多舊傷，因此主動透過她瑜珈的專業教導消防人員身心舒緩、放鬆肌肉。

40歲的任娟娟，對運動非常有興趣，在各高山陵線與攀岩步道都能看見她奮鬥不懈往上攀爬的身影，也擁有數張瑜珈證書，並四處拜師學瑜珈，曾經花費數十萬遠赴上海只為了學習200小時的印度瑜珈流派課程，一切只為找到最適合自己的瑜珈道路。

在某次馬拉松路跑結識了埔心義消分隊副小隊長池榮國，因而加入義消行列，經過訓練後她才知道原來消防工作是一門充滿高壓與緊張的工作，頻繁救災救護的勤務特性，讓消防員24小時都在待命，身心靈皆處於緊繃狀態。

任娟娟某次與消防分隊體技能訓練時，發現消防員因重訓深蹲腳部抓地重心不穩、或是身上因訓練和出勤造成的舊傷，她便利用空餘時間，至分隊教授簡易瑜珈動作來讓消防同仁能夠正確發力與復健身體，同時藉由靜心呼吸配合動作來達到減壓放鬆身心靈的效果，讓長年因動作錯誤累積，導致身體僵硬、肌肉過度緊繃的身體得以修復及舒緩。

埔心消防分隊長徐尚嶔表示，因瑜珈學習，讓同仁對於身體意識與心靈能透過瑜伽來舒緩情緒及放鬆，減少工作所帶來的疲憊及傷害。

埔心消防分隊長徐尚嶔表示，因瑜珈學習，讓同仁對於身體意識與心靈能透過瑜伽來舒緩情緒及放鬆。記者翁唯真／翻攝
埔心消防分隊長徐尚嶔表示，因瑜珈學習，讓同仁對於身體意識與心靈能透過瑜伽來舒緩情緒及放鬆。記者翁唯真／翻攝

瑜珈 消防員

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