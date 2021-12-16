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造價、坪數竹北之最 新社里民活動中心今開工動土

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
竹北市公所今日上午10時在新北二街與新北街路口舉辦「新社里民活動中心興建工程」開工動土典禮。記者巫靜婷／攝影
竹北市公所今日上午10時在新北二街與新北街路口舉辦「新社里民活動中心興建工程」開工動土典禮。記者巫靜婷／攝影

新竹縣竹北市新社里人口逼近萬人，但社區場地狹小且無集會場所，辦理社福政策或里民活動皆不便，在竹北市公所、里長范植雄、社區發展協會理事長鍾金珠等人共同爭取之下，竹北市民代表會通過預算案，斥資4270萬元興建新社里民活動中心，16日舉辦動土典禮，預計明年底完工。

竹北市公所今日上午10時在新北二街與新北街路口舉辦「新社里民活動中心興建工程」開工動土典禮，將興建一座地上4層、每層約72坪之建物，未來提供新社里民作為集會活動、社區團康及選務投開票場所等多功能使用空間，希望透過興建里民活動中心，提升社區總體營造力並凝聚在地里民的歸屬感。

竹北市公所工務課指出，新社里民活動中心興建工程分為建築及景觀工程，除了4層樓建物，景觀工程也規畫戶外廣場作為民眾辦理戶外集會活動之用，以及兼顧生態地景，維持既有生態植栽物種，未來集會所落成後，可提供里民更完善的使用空間，帶給新社里更優質的生活環境。

竹北市長何淦銘表示，新社里民活動中心規畫後，因物價飛漲流標多次，今年終於發包，由東詮營造承包，新社里民活動中心的造價和面積，是目前竹北市內所有活動中心之中最高、最大的，4層樓有近300坪面積加上旁邊有公園，選址很不錯，未來公所也預計利用活動中心空間，辦理老人共餐與幼兒安親班等服務，樓頂也預計架設太陽能板，將收入回饋地方。

竹北市民代表會主席何啟賢說，興建活動中心可造就新社里所有里民，以後辦任何活動都有適合的空間，期許這棟造價與坪數皆為竹北之最的活動中心，施工期間注意安全，如期讓地方居民有活動場所。

新社里民活動中心將興建為4層樓、每坪約72坪之建物，預計明年底完工。記者巫靜婷／攝影
新社里民活動中心將興建為4層樓、每坪約72坪之建物，預計明年底完工。記者巫靜婷／攝影

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