大千慈善第8屆碧英孝行獎12人獲獎 盼帶動愛的循環

苗栗縣大千慈善事業基金會舉辦的「碧英孝行獎」上午頒獎，縣內學子共12人獲獎，每名獲獎學生背後都有段激勵人心的故事，透過表揚及分享，希望帶動社會愛的循環和家庭和諧的表率。

大千慈善事業基金會為推行孝道，每年都舉辦碧英孝行獎徵選，各地獲獎學子經由學校及苗栗家扶中心推薦，經評審委員評核後，共有12人獲獎，今天上午在大千醫院舉辦頒獎典禮。基金會董事長徐千剛表示，碧英孝行獎今年已邁入第8年，透過獲獎同學孝行事蹟的分享，希望能為社會帶來正面力量，也提醒年輕學子孝順的重要性。

獲獎學生中，林森國小的楊昱恩體貼父母親工作養家辛勞，從小主動照顧年幼的弟弟妹妹、分擔家中事務，無論打掃、煮飯、泡牛奶或換尿布，樣樣都難不倒他。西湖國中推薦的宋恩喬，每天放學回家首要任務就是張羅所有家務事和照顧年幼的弟弟，讓媽媽能好好照顧生病的爸爸，在學校她也是老師得力的好幫手，協助同學總不落人後；竹南高中的古旻玉雖是家中老么，卻成熟懂事，不僅主動協助媽媽店鋪內的工作、分擔家務和照顧生病的姊姊，同時也主動在外打工，減輕家中經濟負擔。