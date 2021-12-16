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新竹市立動物園耶誕節辦寫生 帶畫具免費入園

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市立動物園改造重生，獲得好評。圖／新竹市政府提供
新竹市立動物園改造重生，獲得好評。圖／新竹市政府提供

新竹市立動物園慶祝動物園重生2周年暨創園85周年，25日耶誕節將舉辦寫生比賽，帶畫具可免費入園，國小生參加比賽還有機會獲得1萬元禮券；當天還有30攤動物文創市集、老照片展與珍藏影片，另還有集章抽獎活動、最大獎為Switch、吉祥物「樂樂」見面會，歡迎大家來動物園過溫馨耶誕。

新竹市立動物園長楊礎遠表示，新竹市立動物園1936年創立，是全台原址現存最老的動物園，陪伴三、四代新竹人成長。歷經「動物園再生計畫」重啟後，讓這座曾經逐漸被遺忘的動物園，重新擦亮品牌，躍升成熱門景點，今年3月累計入園人次達200萬，雖遇疫情休園73天，但截至昨天累計入園人次已至260萬，門票收入累計更達8177萬元，為周邊商圈帶來絕佳效益。

楊礎遠說，新竹市立動物園承載新竹人的許多記憶，像是情侶約會、家庭旅遊、學校遠足還有寫生等，今年85周年慶活動，動物園與勞工處合辦「動物派對—一起來寫生」，12月25日上午9時至下午4時，帶畫具就可免費入園，國小生參加比賽還有機會獲得1萬元禮券。當天也邀請專業繪畫老師開設12歲以上大朋友專屬的速寫課程，盼藉寫生比賽讓孩子一起重溫兒時遊園記憶。

活動當天園內還有動物園的歷史回顧展，從85年前到今日的點滴，由老舊照片的童年記憶到重生後的熱門景點，還有動物園珍藏回顧影片，歡迎大家一探究竟。

此外，動物園內大鳥籠旁的舞台區，將有吉祥物樂樂見面會，好玩的劇團帶來拋磚雜耍及花式籃球等精采表演，動物園2號門外新竹公園人行步道更擺設30攤動物文創市集，民眾只要集滿5個章到服務台投入抽獎券，就有機會抽到大獎Switch，寫生比賽活動詳情及參加辦法請見新竹市立動物園粉絲專頁

新竹市立動物園改造重生，收到孩子歡迎。圖／新竹市政府提供
新竹市立動物園改造重生，收到孩子歡迎。圖／新竹市政府提供
新竹市立動物園耶誕節當天將辦寫生比賽。圖／新竹市政府提供
新竹市立動物園耶誕節當天將辦寫生比賽。圖／新竹市政府提供
新竹市立動物園耶誕節當天也將舉辦吉祥物樂樂的見面會。圖／新竹市政府提供
新竹市立動物園耶誕節當天也將舉辦吉祥物樂樂的見面會。圖／新竹市政府提供

動物園 新竹

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