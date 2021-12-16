休旅車撞死野貓逃逸 國中生徒手移屍路旁獲表揚

苗栗縣竹南國中7年級古姓學生，在上學途中發現一隻野貓遭車輛撞擊，肇事車輛不見蹤影，為避免造成2次意外，國中生徒手把死亡的野貓移置到路旁，獲得校方和民眾讚許。

苗栗縣警察局竹南分局副分局長張中今天表示，15日上午7時許，一輛休旅車行經竹南鎮真如路，疑似不慎撞擊野貓，導致野貓橫倒在馬路上，痛苦掙扎後死亡，當時正值民眾上班、上課時間，許多車輛經過急忙閃避，險象環生，卻沒有駕駛停下來幫忙。

約5分鐘後，一名騎腳踏車的古姓國中生經過看到野貓，立即調頭把腳踏車停放路邊，下車左右觀望確定沒有來車後，快步走到馬路中央，以雙手抱起野貓放置路邊，避免野貓再被輾壓或引發其他交通事故，善心義舉被一旁店家監視器攝錄下來，並將影片上傳臉書地方社團，獲得網友大加讚許。

在附近開設機車行的古姓業者指出，看到國中生的行為「滿感動的」，沒有讓野貓造成2次傷害，顯示學校教育成功；校方也表示，雖然古姓同學低調說，只是當下直覺反應，但學校仍決定，將在下週升旗朝會時，公開表揚古姓學生的善心義舉。

張中表示，依道路交通管理處罰條例，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新台幣1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

張中提醒，若駕車肇事撞擊動物，另涉及動物保護法，最重可處1萬5000元以上、7萬5000元以下罰鍰，提醒用路人駕車不慎撞擊動物，應報警與飼主共同處理，切勿逕行離去，以免衍生其它危害或負擔更多法律責任；如為流浪動物可連繫動保單位獲動保團體處理後續事宜。