最特別的生日禮物 竹東鎮民以母之名捐復康巴士傳溫情

新竹縣竹東鎮民溫明彥祝賀母親76歲壽誕，日前以母親陳麗紅之名捐贈縣府1台復康巴士，代表接受的新竹縣政府秘書長陳季媛表示，關心弱勢、送暖社會功德無量，是最特別、最有意義的生日禮物。

縣府社會處表示，今年8月竹東鎮潘麥克夫妻捐贈復康巴士之善行引起回響，同樣是竹東鎮民的溫明彥，為追思過世15年的父親，並慶賀12月生日的母親陳麗紅生日，感念教導與養育之恩，特別將孝心化為愛心實際行動，捐贈復康巴士幫助身心障礙者、長者及縣民，在就醫過程中減少上下車移位之不便，

社會處指出，縣府辦理身心障礙者多元福利措施，並善用公益彩券盈餘分配基金專戶，提供無礙之交通服務，截至目前，新竹縣復康巴士已有32輛。

社會處長李國祿表示，受贈的復康巴士將會優先針對現有復康巴士車輛進行汰舊換新，加入服務營運團隊，提供更安全便利的交通服務，讓溫情與關懷傳遞予社會的每一個角落，使有需求者能獲得實際幫助。