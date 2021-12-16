聽新聞
test
0:00 / 0:00
最特別的生日禮物 竹東鎮民以母之名捐復康巴士傳溫情
新竹縣竹東鎮民溫明彥祝賀母親76歲壽誕，日前以母親陳麗紅之名捐贈縣府1台復康巴士，代表接受的新竹縣政府秘書長陳季媛表示，關心弱勢、送暖社會功德無量，是最特別、最有意義的生日禮物。
縣府社會處表示，今年8月竹東鎮潘麥克夫妻捐贈復康巴士之善行引起回響，同樣是竹東鎮民的溫明彥，為追思過世15年的父親，並慶賀12月生日的母親陳麗紅生日，感念教導與養育之恩，特別將孝心化為愛心實際行動，捐贈復康巴士幫助身心障礙者、長者及縣民，在就醫過程中減少上下車移位之不便，
社會處指出，縣府辦理身心障礙者多元福利措施，並善用公益彩券盈餘分配基金專戶，提供無礙之交通服務，截至目前，新竹縣復康巴士已有32輛。
社會處長李國祿表示，受贈的復康巴士將會優先針對現有復康巴士車輛進行汰舊換新，加入服務營運團隊，提供更安全便利的交通服務，讓溫情與關懷傳遞予社會的每一個角落，使有需求者能獲得實際幫助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言