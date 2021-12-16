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9件超速致死事故都在省、縣道 苗警重點測速照相機執法

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣今年24小時內死亡交通事故肇事原因違規超速有9件，集中在省道、縣道，警方將重點實施測速照相勤務，防制交通事故。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣今年24小時內死亡交通事故肇事原因違規超速有9件，集中在省道、縣道，警方將重點實施測速照相勤務，防制交通事故。圖／苗栗縣警局提供

苗栗縣今年24小時內死亡交通事故有67件、70人死亡，警方分析肇事原因違規超速有9件，集中在省道台1、台3、台61、台72線，及縣道119線、140線，將重點執行非固定式測速照相勤務，搭配79處固定式測速照相桿，不定時、不定點取締超速違規，防制超速違規。

苗栗縣警察局統計今年至今24小時內死亡交通事故67件、死亡70人，相較去年同期60件、死亡62人，增加7件、8人，警方初步分析肇事原因違規超速致死案件共9件，占13.23%，肇事地點在台1、台3、台61、台72線，及縣道119線、140線，各占6件及3件。

縣警局將統整分局、交通隊及保安隊警力，重點在易肇事路段，執行非固定式測速照相勤務，並同步啟動79處固定式測速照相桿，不定時、不定點取締超速違規，目的就是提醒用路人駕駛車輛務必遵守速限規定，減速慢行才是王道，並展現警方防制交通事故決心。

警方除了在易超速肇事路段實施測速照相勤務，未來仍會擇定18鄉鎮市各筆直路段加將強執法，縣警局長周煥興指出，取締交通違規只是防制交通事故發生的方法之一，並不是主要目的，期望所有用路人都具備「減速慢行、互向禮讓」觀念，共同維護道路交通安全，開創優質交通環境。

測速

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