桃園關島締結姊妹市 鄭文燦：盼建立長久美好友誼

桃園市長鄭文燦今天和美國關島總督盧爾德．里昻古蕾露，簽署姊妹城市協定。鄭表示，這次的簽約儀式是桃園及關島雙邊交流重要里程碑，台灣及關島皆是太平洋重要的島嶼，彼此距離只有3個小時的飛行時間，希望未來能建立長久美好的友誼。

鄭文燦表示，台灣及關島皆擁有開放自由的民主體制，透過簽訂姊妹市協定，桃園可作為台灣與關島交流的窗口，持續推展多元實質的互動，未來也將與桃園機場公司、中華航空及長榮航空等民航產業合作，讓關島成為國人出國旅遊首選。

鄭文燦表示，桃園是國家門戶，在航空城計畫的推動下，桃園國際機場正在進行擴建，未來旅客運量將有望增加1倍；航空城計畫也聚焦雲端運算、智慧車輛、國際物流、生物科技、航空輔助及綠色能源6大優先產業，希望建構完整周邊產業聚落；此外，台灣最大的醫療中心長庚醫院也坐落在桃園，將來醫療合作也相當具有前景，相信往後彼此政府、民間的互動互訪會愈來愈密切。

里昻古蕾露表示，非常高興與桃園簽署姊妹市協定，雙方有許多議題迫切需討論，包括觀光旅遊、直航航線、人民互訪、投資貿易、醫療教育、水產養殖等，期待能進行多面向交流合作；面臨疫情挑戰，目前台灣經濟表現穩健，也期待未來能親自到台灣和鄭文燦見面，討論合作細節。

駐關島台北經濟文化辦事處處長陳盈連表示，桃園作為台灣的國家門戶，分享航空城發展的最佳實踐經驗給關島，實為美事一樁，關島也歡迎台灣各界前來投資，更期待雙方公私學者各部門進行討論合作，包括醫藥、能源、旅遊、直航等議題，彼此能夠密切往來。