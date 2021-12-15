桃園新屋首度種高粱陸續收成 與金門酒廠合作保價收購

桃園新屋區農會在農糧署北區分署輔導下，今年首度試種高粱，面積約37公頃，並由農會與金門酒廠合作保價收購，若今年合作模式成功，未來在2期作期間，農民將不用煩惱缺水問題，農會更可以對高粱進行推廣。

新屋區農會推廣部主任盧永才表示，由農會輔導農民轉作種植高粱，近日已開始陸續收割，預計半個月內會全數收割完畢，第1次種植收成都還不錯，有達到1公頃3000公斤的收成量，而金門酒廠以1公斤20元保價收購，相較種植黑豆、大豆等其他旱作，保價收購對農民也是種保障。

盧永才指出，此次新屋區後湖里、下田里及望間里約10多名農民參與種植高粱，休耕補助及轉作獎勵金約6萬元再加上此次所販賣的金額，農民1公頃約可獲12萬元。

盧永才說，高粱1年四季都可以種植，依據氣溫不同約110至120天就可收割，加上種植高粱講不需太多水來灌溉，也希望政府來持續支持高粱產業，讓農民在大區輪作時，多一個雜糧種植選擇。