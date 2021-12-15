快訊

比利時少女獨駕飛機今離開 大讚「台灣是最美麗的國家」

斷交不到1周...尼加拉瓜要求我外館2周內撤離 外交部回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園新屋首度種高粱陸續收成 與金門酒廠合作保價收購

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園新屋區農會在農糧署北區分署輔導下，今年首度試種高粱，面積約37公頃，並由農會與金門酒廠合作保價收購。記者翁唯真／翻攝
桃園新屋區農會在農糧署北區分署輔導下，今年首度試種高粱，面積約37公頃，並由農會與金門酒廠合作保價收購。記者翁唯真／翻攝

桃園新屋區農會在農糧署北區分署輔導下，今年首度試種高粱，面積約37公頃，並由農會與金門酒廠合作保價收購，若今年合作模式成功，未來在2期作期間，農民將不用煩惱缺水問題，農會更可以對高粱進行推廣。

新屋區農會推廣部主任盧永才表示，由農會輔導農民轉作種植高粱，近日已開始陸續收割，預計半個月內會全數收割完畢，第1次種植收成都還不錯，有達到1公頃3000公斤的收成量，而金門酒廠以1公斤20元保價收購，相較種植黑豆、大豆等其他旱作，保價收購對農民也是種保障。

盧永才指出，此次新屋區後湖里、下田里及望間里約10多名農民參與種植高粱，休耕補助及轉作獎勵金約6萬元再加上此次所販賣的金額，農民1公頃約可獲12萬元。

盧永才說，高粱1年四季都可以種植，依據氣溫不同約110至120天就可收割，加上種植高粱講不需太多水來灌溉，也希望政府來持續支持高粱產業，讓農民在大區輪作時，多一個雜糧種植選擇。

農民 農會 金門 桃園

延伸閱讀

垃圾爆量有解？桃園擬讓外縣市「用廚餘交換」

桃園與關島締結姊妹城市 鄭文燦：願當交流窗口

檢方曾2度放人釀一搶再搶 桃園連續搶奪犯遭起訴

桃園111年起試辦廚餘全回收 鄭文燦：處理量能充足

相關新聞

桃園關島締結姊妹市 鄭文燦：盼建立長久美好友誼

桃園市長鄭文燦今天和美國關島總督盧爾德．里昻古蕾露，簽署姊妹城市協定。鄭表示，這次的簽約儀式是桃園及關島雙邊交流重要里程...

垃圾爆量有解？桃園擬讓外縣市「用廚餘交換」

桃園一般垃圾爆量，新北、竹市也為廚餘傷腦筋，主動向桃園提出合作需求，桃市環保局預計明年每日可多處理227噸廚餘，經協商達...

桃園新屋首度種高粱陸續收成 與金門酒廠合作保價收購

桃園新屋區農會在農糧署北區分署輔導下，今年首度試種高粱，面積約37公頃，並由農會與金門酒廠合作保價收購，若今年合作模式成...

苗栗肝炎社區篩檢已逾15萬人 縣府辦C肝微根除成果發表

苗栗縣2011年率先全台推動肝炎社區篩檢，近幾年在肝病防治學術基金會協助下，迄今篩檢人數已逾15萬人，不論篩檢、治療比率...

苗栗社區守護尖兵表揚 徐耀昌：鄉親雞婆一點消弭暴力

苗栗縣政府推動「社區守護尖兵」6年，響應團體從6個，躍進到55個團體，縣府今天表揚13個績優團隊及7名績優人員，縣長徐耀...

扶持新創落地生根 竹縣府攜手6大企業當導師

新竹縣政府為扶持新創，邀集6大企業做為企業導師，將於明年啟動「竹縣青年創新創業培育計畫」，今天邀請6家企業導師與有意願參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。