垃圾爆量有解？桃園擬讓外縣市「用廚餘交換」

桃園一般垃圾爆量，新北、竹市也為廚餘傷腦筋，主動向桃園提出合作需求，桃市環保局預計明年每日可多處理227噸廚餘，經協商達成「1噸換1噸」共識，今市政會議提出合作方案，但事業廢棄物仍由事業單位透過市場機制處理。議員直言，桃園垃圾處理量為六都之末，外縣市幫忙只是杯水車薪，市府必須想辦法提升自己的垃圾焚燒量能，才能實際解決燃眉之急。

因應農委會10月起禁止199頭以下的小型養豬場使用廚餘，環保局輔導成立廚餘快速醱酵再利用廠，每日的廚餘處理量從95噸增加為208噸，觀音生質能中心也從12月起試運轉，未來每日可再處理120噸廚餘，總計每日可處理量達328噸。

環保局表示，未來桃園將利用廚餘處理優勢，與北台灣各縣市交換垃圾處理量，若以1:1比例交換，桃園每天約有227噸到341噸垃圾可由外縣市處理，市府已跟新北、竹市討論區域合作，新北預計換100噸、竹市換6噸。

不過高雄市日前宣布停收外縣市一般事業廢棄物，導致各縣市事業廢棄物堆積如山。議員舒翠玲表示，環保局先前稱到明年2月時，垃圾處理量能就足夠處理家戶垃圾和一般事業廢棄物，不會讓垃圾無處可去，如今部分工廠卻只能請員工自行將垃圾打包回家，「說好的處理量在哪？」

舒翠玲說，市府若用廚餘處理量交換垃圾，必須審慎評估，先前蘆竹才有廠商因處理廚餘時散發惡臭，引發居民抗議，如果流程或機具還不夠穩定，就冒然答應幫外縣市處理廚餘，屆時出現環保問題還是由市民承擔。

桃園市垃圾量預估今年將達52萬噸，其中廚餘約占垃圾總量10%至20%。為減少垃圾量，環保局今年試辦八德區廚餘混收政策，廚餘回收量提升11%，明年1月1日起，市府也會開始在全市宣導混收政策，並從4月起正式實施。

環保局表示，「廚餘全回收」政策將不再區分生、熟廚餘，而是區分可回收與不可回收廚餘。「可回收廚餘」包含葉菜、水果等剩食；「不可回收廚餘」則為殼、大骨、玉米芯、甘蔗皮等。