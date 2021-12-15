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苗栗肝炎社區篩檢已逾15萬人 縣府辦C肝微根除成果發表
苗栗縣2011年率先全台推動肝炎社區篩檢，近幾年在肝病防治學術基金會協助下，迄今篩檢人數已逾15萬人，不論篩檢、治療比率都居全國之冠，縣衛生局上午在縣府辦C肝微根除成果發表會，頒發感謝狀給合作的醫療院所及團體、贊助企業；衛生局指出，國民健康署去年9月底已放寬B、C型肝炎預防篩檢年齡為45至79歲，終身可一次，提醒鄉親未曾接受B、C型肝炎檢查者可帶健保卡至各醫療院所接受檢查，為自身健康把關。
衛生局指出，2011年迄今，苗栗縣B、C型肝炎已篩檢達15萬3705人，國家C肝辦公室公布的高風險層級（7至4級）鄉鎮市，苗栗縣共有6個，包括苑裡（7級）、後龍、大湖、泰安（5級），還有通霄、南庄（4級），縣府持續與肝病防治學術基金會合作，結合醫療院所對這些鄉鎮居民提供免費B、C肝及肝癌檢驗。
衛生局保健科表示，針對高風險層級的鄉鎮市，縣內近3年篩檢量達1萬5185人，共檢出Ｃ肝陽性1506人，陽性率10%，其中應治療635人，已治療533人，透過「篩出即治」模式，治療率達84%。今年雖受新冠肺炎疫情影響，但接受治療比率仍達8成，呼籲C肝陽性者及具病毒量的民眾，盡速回門診追蹤治療。
縣長徐耀昌表示，慢性肝炎、肝硬化及肝癌等慢性肝病是苗栗健康的大敵，縣內近7年來肝癌居癌症死因第2名，每年約240人死於肝癌，157人死於慢性肝炎和肝硬化，提醒鄉親未曾接受B、C型肝炎檢查者，請攜帶健保卡至各醫療院所接受檢查，早期發現早期治療，遠離肝癌及肝病威脅。
衛生局長張蕊仙表示，C型肝炎有藥醫，只要確認感染慢性C肝且驗出病毒，健保會支出20萬元免費提供藥物治療，目前新型全口服抗病毒藥物僅需服用2至6個月，治癒成功率達98%，鄉親如有肝炎相關問題請洽衛生所或衛生局，電話037-558550。
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