苗栗社區守護尖兵表揚 徐耀昌：鄉親雞婆一點消弭暴力

苗栗縣政府推動「社區守護尖兵」6年，響應團體從6個，躍進到55個團體，縣府今天表揚13個績優團隊及7名績優人員，縣長徐耀昌等人並開箱宣示「暴力零容忍」，籲請鄉親及社區「雞婆一點」，加入防暴尖兵消弭暴力。

「社區守護尖兵」表揚及成果發表會今天在縣府第2辦公大樓5樓國際會議廳登場，主題「拒絕暴力、讓愛更美栗」，表揚績優人員衛生福利部防暴宣講師孫明芳、葉秋恆、廖雪美、蘇韻蓉、周玉滿、徐碧蔘、何錦麟，其中，葉秋恆、廖雪美夫妻檔熱心投入竹南鎮塭內社區事務，帶領志工反暴、環保、農村再生工作，去年發展防暴布偶戲，寓教於樂宣導。

表揚績優單位有竹南鎮聖福、塭內社區發展協會，公館鄉石墻社區發展協會，通霄鎮平元社區發展協會，頭份市忠孝社區發展協會，苑裡鎮新復社區發展協會，造橋鄉龍昇、錦水社區發展協會，南庄鄉員林社區發展協會，後龍鎮水尾、溪洲社區發展協會，苗栗縣創栗協會及台越新住民關懷協會。

縣府社會處保護服務科長許淑華指出，縣府強化暴力防治觀念與作為，多方合作、善用資源，挹注逾560萬元，協助社區、機構、社團及校園落實初級暴力預防工作，號召響應團體從2016年的6個，進展到目前的55個團體，另辦理250場次宣導，有超過7萬7000人次受益。