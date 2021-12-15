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桃園111年起試辦廚餘全回收 鄭文燦：處理量能充足

中央社 / 桃園15日電

桃園市明年元旦起將試辦「廚餘全回收」，不再區分生、熟廚餘，只分可回收與不可回收廚餘。桃園市長鄭文燦今天表示，桃園的廚餘再利用量能充足，試辦後預計明年4月1日正式公告。

鄭文燦主持市政會議時表示，桃園人口持續成長已達227萬人，垃圾量也從升格前的每年39萬噸持續增加，今年預估將達52萬噸，廚餘約佔垃圾總量10%至20%。

鄭文燦說，桃園市平均每天回收廚餘量約132噸，目前每天廚餘處理量能為328噸，廚餘再利用量能充足，也期待透過區域互惠機制，與其他縣市洽談以廚餘處理換取垃圾處理合作模式，減輕垃圾處理壓力。

鄭文燦說，為減少垃圾量，市府日前先在八德區試辦廚餘全回收，廚餘回收量提升11%，預計明年1月1日至3月31日試辦廚餘全回收，明年4月1日正式公告。

桃園市政府環保局表示，廚餘全回收政策將不再區分生、熟廚餘，而是區分可回收與不可回收廚餘，「可回收廚餘」包含葉菜類、水果類、剩食類等生、熟食物及其殘渣；「不可回收廚餘」則為蚌殼、蚵殼、榴槤殼、椰子殼、大骨、鳳梨冠芽、玉米芯、甘蔗皮、筊白筍殼、竹筍殼等硬質或柔韌的部分。

廚餘 桃園 鄭文燦

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