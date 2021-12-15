苗栗女力時代 行政院性平金馨獎三連霸肯定

行政院昨天頒發地方性別平等考核金馨獎，苗栗縣府一級單位主管及所屬一級機關首長女性占36.2%，比例全國第二，女力表現也備受肯定，三連霸金馨獎，副縣長鄧桂菊代表接下獎座。

行政院昨天辦理金馨獎頒獎暨地方政府性別平等業務交流活動，苗栗縣今年再次榮獲金馨獎殊榮，鄧桂菊代表從政務委員羅秉成手中接下金馨獎座，縣府社會處指出，性平業務每2年考核，縣府從第一屆2016年起，連績3次皆獲得優等，第二組12個縣市第一名，除台北市、新北市6都以外，唯一三連霸的地方政府，今年考核總分96.54分，相較第二組平均分數80.91分，高出15.63分。

社會處長楊文志表示，苗栗女力表現有目共睹，縣府一級單位主管及所屬一級機關首長，女性占36.2%，比例全國第二，僅次於基隆市37.5%，與新北市35.7%，是全國唯三超過三分之一的縣市，此外，評審委員肯定苗栗在子女財產繼承、殯葬從業人員上縮小性別統計落差的成效。