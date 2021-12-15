新竹市首座數位愛的書庫 今在虎林國中揭牌

台灣閱讀文化基金會在全台設置26座「數位愛的書庫」，新竹市首座落腳虎林國中，今天正式揭牌啟用，基金會也致贈30台閱讀平板，並將陸續規畫新竹市教師培訓課程，以協助教師認識數位閱讀、多元取材，並靈活運用APP以及線上寫作等資源。

虎林國中數位愛的書庫今天在副市長沈慧虹、基金會董事曾志朗等人見證下揭牌啟用。沈特別感謝民間企業支持教育，教育要平權，從培養孩子的認知能力開始，數位也串起親子溝通的契機，讓我們一起努力縮短教育差距，讓教育平權、生活平權。

曾志朗也分享，有次跟著新竹物流送書到新竹偏鄉，「司機說再遠也要送到」，讓人感動。台灣閱讀文化基金會自2006年起推動「愛的書庫」，將紙本共讀書籍送到臺灣各地的各個學習場域；自從中研院推動數位典藏，2018年起發起「數位愛的書庫」計畫，從紙本到數位，創造了五千多萬閱讀人次，讓閱讀成為一件簡單而幸福的事。

教育處代理處長沈靜濤說，科技的發展與疫情的衝擊，「數位」已經成了教學的新趨勢，而重視思辨力的「閱讀」，更是影響著台灣未來的競爭力，在政府、民間企業及學校等三方的合作之下，閱讀教育推動力道強，也讓數位變革為教育注入源頭活水。