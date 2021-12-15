2022新竹縣公益慈善跨年晚會 頭獎加碼抽2台TOYOTA汽車

2022新竹縣公益慈善跨年晚會，將於12月31日下午5時30分，在縣府前廣場登場，今年邀請金曲天后蔡健雅、金曲歌王蕭煌奇等知名歌手、樂團演唱，還有180秒煙火秀及大家最期待的汽車摸彩活動，縣長楊文科邀請民眾一起來新竹縣，看煙火、跨新年、抽大獎。

新竹縣政府15日舉辦跨年晚會宣傳記者會，邀請剛成為新竹縣民的藝人白冰冰擔任神秘嘉賓，與跨年晚會主持群一同預告跨年精彩表演，同時邀請台語天后張涵雅、天王翁立友現場演唱，讓大家先睹為快，現場熱鬧滾滾，掌聲不斷。

新竹縣的跨年晚會將安排2021新竹縣客家新曲獎最佳創新歌曲獎的獲獎歌手，為晚會熱鬧揭開序幕，跨年陣容包含MC HotDog熱狗、蔡健雅、蕭煌奇、張涵雅、美秀集團、麋先生、宇宙人、翁立友、廖柏雅、安苡葳等，要和大家一起倒數迎新年。

新竹縣長楊文科表示，除了華麗煙火秀、美食市集，今年摸彩活動除了各鄉鎮市家戶皆會發送1張摸彩券之外，還能以發票做公益抽大獎，12月31日下午3時至晚間7時於跨年晚會活動會場，憑11、12月紙本發票5張或電子發票3張，可兌換摸彩券1張，每人每次限兌3張，限量2萬5千張，換完為止。

今年摸彩獎項包含gogoro電動機車、Iphone手機、液晶電視、樂園門票等多項好禮，楊文科強調，今年頭獎更加碼到TOYOTA汽車2台，讓民眾帶著幸福與感恩迎接新的一年。

縣府表示，跨年晚會也由新竹縣不動產開發商業同業公會贊助辦理，理事長楊勝翔一直希望能回饋在地，這次和縣府共同促成的跨年晚會，就是希望讓大家在幸福感恩的氣氛下揮別2021，迎接嶄新的一年。