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毛孩認養率再提升 竹縣攜手25愛心店家推優惠方案

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣攜手25家愛心店家推「認養犬貓優惠方案」，楊文科縣長鼓勵眾人以認養代替購買，讓每個毛小孩都有屬於自己的家。圖／新竹縣政府提供
新竹縣攜手25家愛心店家推「認養犬貓優惠方案」，楊文科縣長鼓勵眾人以認養代替購買，讓每個毛小孩都有屬於自己的家。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府為鼓勵民眾領養流浪犬貓，結合縣內20家寵物業者、5家動物醫院，推出「新竹縣動物收容所犬貓優惠方案」，即日起至明年12月31日止，凡從新竹縣動物收容所認養之犬貓，至縣內20家寵物業、5家動物醫院，可享有免收掛號費、寵物洗澡、美容折扣等優惠，盼藉此提升縣內流浪犬貓認養率。

為提供流浪犬貓更好的收容環境，新竹縣政府斥資7600萬元於今年7月動工改建老舊新竹縣動物收容所，預計明年8月中旬完工，因施工期間動物收容量銳減，從140隻降至90隻，縣府加強媒合民眾認養犬貓，利用臉書為所內流浪動物拍影片、寫故事，增進犬貓與民眾的互動，提升民眾領養的意願。

新竹縣家畜疾病防治所動保課指出，因收容所位處竹北市區地利之便，新竹縣2020年平均流浪犬貓認養率達71％，已高於全國平均認養率51％，今年透過為流浪犬貓寫FB、拍影片宣傳，加上民間動保愛心人士不定期赴所關懷所內動物，協助推廣以領養代替購買，今年認養率提高至80％。

為持續提高流浪犬貓認養率，縣府推出認養「新竹縣動物收容所犬貓優惠方案」，即日起至2022年12月31日止，在新竹縣公立動物收容所認養之犬貓，將領有「認養犬貓證明卡」，認養人持相對應之「認養犬貓證明卡」至各特約優惠店家，即可享掛號、醫療、檢查、寵物洗澡、美容、寵物住宿及各項商品優惠，詳情請上新竹縣家畜疾病防治所網站及臉書粉絲頁「新竹縣動物行動派」查詢。

新竹縣政府為鼓勵民眾領養流浪犬貓，結合縣內20家寵物業者、5家動物醫院，推出「新竹縣動物收容所犬貓優惠方案」，縣長楊文科14日在主管會報上頒發感謝狀，感謝參與活動的愛心店家與縣府一起努力，讓新竹縣往友善動物的城市更邁進一步。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府為鼓勵民眾領養流浪犬貓，結合縣內20家寵物業者、5家動物醫院，推出「新竹縣動物收容所犬貓優惠方案」，縣長楊文科14日在主管會報上頒發感謝狀，感謝參與活動的愛心店家與縣府一起努力，讓新竹縣往友善動物的城市更邁進一步。圖／新竹縣政府提供

認養 新竹 流浪犬

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