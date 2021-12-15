龍貓土地公廟當鄰居 銅鑼窯青創基地歡喜揭牌

苗栗縣政府與銅鑼窯合作成立的銅鑼窯青創基地上午揭牌，張維翰等6名年輕文創藝術家在眾人祝福下進駐，期盼為縣內青創與工藝注入新一波活力。

縣府為鼓勵青年返鄉，陸續與民間場域合作成立青年類創業基地，作為交流與創業學習平台，銅鑼窯是縣內第5個成立的青創基地，著名的「龍貓土地公廟」就在旁邊，縣府歡迎民眾踴躍造訪，體驗傳統窯場與青創工藝的融合，來場具深度的文創小旅遊。

縣府指出，銅鑼有豐富的旅遊資源與客家人文風景，每年桐花祭、杭菊花季都吸引遊客，鄉內除傳產，銅鑼科學園區也聚集高科技公司，帶來創新科技及就業機會； 銅鑼窯有54年歷史，專精傳統福州式製陶技術，還生產全台最大的釀酒陶甕。

縣府勞青處表示，銅鑼窯現由第3代張維翰接棒，身為返鄉青年，他積極推動傳統窯廠轉型為文創場域，成立銅鑼灣創生發展協會規畫市集與小旅行，串聯鄉內特色景點，希望能吸引更多青年返鄉一起打拼，這次與縣府合作成立銅鑼窯青創基地，成為鄉內文創與藝術交流的一處平台，也協助文創職人完成創業夢想。

銅鑼窯基地現有6個不同領域的藝術文創品牌及青年進駐，包括銅鑼窯張維翰、湍湍TuanTuan木刻手繪工作室陳雅湍、禮沐工作坊林珍珠、微光分子插畫工作室賴亞廷、天然奇木賴瑞儒、涵風畫陶張涵君，大家互相交流提攜鄉、協力策畫基地，除展示工藝製作過程，還提供民眾體驗DIY手作樂趣，展現苗栗青年力量。

勞青處長彭德俊表示，銅鑼窯保存傳統技藝並結合青年創意，未來將辦DIY手作課程，歡迎踴躍參與，除體驗職人工藝技術，還可來場銅鑼深度小旅遊，基地旁就是近年來火紅的私房景點「龍貓土地公廟」，充滿人文風情的特質，相信可讓造訪銅鑼窯的人能滿載而歸。