清華大學前40年建功人行天橋 12/20起一連3天開拆

新竹市光復路與建功路口、清華大學前方的建功人行天橋歷史逾40年，由於近年使用率低落，也不符無障礙規定，市府近年啟動存廢評估後，拍板決定拆除。市府工務處指出，20日起至22日將利用夜間施工拆除，屆時將封閉雙向車道，提醒用路人注意。

建功人行天橋矗立地方多年，早期通勤需求大，不少學生都透過陸橋上下穿越光復路，但隨著通勤習慣改變，行人陸橋使用率逐漸衰退，加上近年內政部營建署行市區道路人本環境建設，天橋階梯占據人行道且不符無障礙規定，各地都在陸續拆陸橋。

市府工務處啟動存廢評估，已經陸續完成報廢作業等程序，確定將於20日至22日進行拆除作業，時間為每天的夜間10點到隔天早上6點；施工管制期間，將封閉光復路二段（建功路口至建新路口）雙向車道範圍，請車輛行經管制區域減速慢行或提前改道。

市府工務處近日已在光復路一帶架設相關施工告示牌，提醒用路人屆時要留意工程施作、提前改道，並遵照施工管制人員指揮及引導告示牌指示行駛，以維行車安全。

建功人行天橋即將拆除，市府強調，拆除前市府已設置路口行人穿越道線，確保用路人安全，天橋拆除後將配合清華大學「綠門戶」計畫另做妥善規畫，使人行道更加符合無障礙等規定，以確保用路人安全，進一步達成友善步行城市美名。