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桃園2022虎年2款春聯亮相 即日起發放

中央社 / 桃園15日電

桃園市長鄭文燦今天發表2022壬寅虎年春聯，包含由書法家林隆達題字的「福氣安康」春聯，以及首次設計的「桃」、「福」、「好」斗方春聯，即日起可至桃園市政府領取。

鄭文燦今天在市政會議上發表2022壬寅虎年2款春聯，他表示，今年有別以往，首次設計斗方春聯，是邀請知名設計師廖小子（本名廖俊裕）操刀設計，將老虎與桃子結合，創造出一系列屬於桃園的「桃虎」，並利用桃虎身上虎紋延伸出「桃」、「福」、「好」3個字。

鄭文燦說，「桃」是桃園的特產，除了代表豐腴，也是桃園的簡稱；「福」諧音「虎」，轉化原本虎的煞氣；「好」則是諧音「虎」的台語發音，既有趣也很淘氣，組合起來傳遞新春虎年的祝福。

鄭文燦也說，今年的春聯是由書法名家林隆達題字，「福氣安康」的「福」字與「虎」諧音，「安康」代表平安健康，希望透過虎年的「虎氣（福氣）」，讓COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情早日結束，人民也都平安、健康，恢復正常生活。

桃園市政府表示，民眾即日起可至市政府1樓服務台索取「福氣安康」春聯，12月20日起將透過區長及里鄰系統分送至各家戶。

市府表示，「桃」、「福」、「好」斗方春聯的部分，即日起可至市府1樓喜憨兒桃園市府庇護商店及全家便利商店桃園市府店索取，12月20日起可至桃園市各庇護工場及獨立書店索取。

桃園 春聯 鄭文燦

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