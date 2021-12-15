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設計師操刀桃市虎年春聯 「桃」「虎」結合定搶手

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
由知名藝術家廖小子設計的斗方春聯結合老虎與桃子，既淘氣又可愛。記者朱冠諭／攝影
由知名藝術家廖小子設計的斗方春聯結合老虎與桃子，既淘氣又可愛。記者朱冠諭／攝影

桃園市政府今天推出2022年兩款春聯，一款由書法家林隆達揮毫題字「福氣安康」，另一款由知名藝術家廖小子（本名廖俊裕）設計的斗方春聯則結合老虎與桃子，既淘氣又可愛。市長鄭文燦在市政會議表示，兩款春聯即日起在市府開放民眾索取，也希望透過虎年的福氣，庇佑疫情早日結束，恢復正常生活。

今年春聯邀請林隆達題字。市府表示，林隆達為國內知名書法家，作品曾獲國內各大美展首獎、中山文藝奬、中興文藝奬、吳三連文藝獎等多項殊榮，更獲得日本國際書道聯盟主動頒贈「外務大臣賞」。他的作品目前正在桃市橫山書法藝術館開館首展「飛墨橫山」參與展出。

市府今年首次推出斗方春聯，邀請知名設計師廖小子操刀設計。鄭文燦表示，設計師將老虎與桃子結合，創造出一系列屬於桃園的桃虎，並利用桃虎身上虎紋延伸出「桃」、「福」、「好」3字，既有趣也淘氣，藉此傳遞新春虎年的祝福。

鄭文燦也提到，廖小子的設計元素多取自台灣庶民文化、日常生活，被譽為「最具台灣味的設計師」，作品橫跨藝術創作、書籍唱片封面及展場設計，不僅曾為總統府設計2018年新年賀卡，也曾獲得2018年金曲獎最佳專輯裝幀設計獎，獲得大眾肯定。

市府表示，「福氣安康」春聯即日起可至市府一樓服務台索取，20日起也將透過區長及里鄰系統分送至各家戶；「桃」、「福」、「好」斗方春聯除可至市府一樓「喜憨兒桃園市府庇護商店」及「全家便利商店桃園市府店」索取，市府也與庇護工場及獨立書店合作，民眾自20日起，可依各索取點的營業時間前往索取。

桃園市政府今天推出2022年兩款春聯，一款由書法家林隆達（左）題字，另一款由知名藝術家廖小子（右）設計。記者朱冠諭／攝影
桃園市政府今天推出2022年兩款春聯，一款由書法家林隆達（左）題字，另一款由知名藝術家廖小子（右）設計。記者朱冠諭／攝影

春聯 桃園

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