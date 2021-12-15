設計師操刀桃市虎年春聯 「桃」「虎」結合定搶手

桃園市政府今天推出2022年兩款春聯，一款由書法家林隆達揮毫題字「福氣安康」，另一款由知名藝術家廖小子（本名廖俊裕）設計的斗方春聯則結合老虎與桃子，既淘氣又可愛。市長鄭文燦在市政會議表示，兩款春聯即日起在市府開放民眾索取，也希望透過虎年的福氣，庇佑疫情早日結束，恢復正常生活。

今年春聯邀請林隆達題字。市府表示，林隆達為國內知名書法家，作品曾獲國內各大美展首獎、中山文藝奬、中興文藝奬、吳三連文藝獎等多項殊榮，更獲得日本國際書道聯盟主動頒贈「外務大臣賞」。他的作品目前正在桃市橫山書法藝術館開館首展「飛墨橫山」參與展出。

市府今年首次推出斗方春聯，邀請知名設計師廖小子操刀設計。鄭文燦表示，設計師將老虎與桃子結合，創造出一系列屬於桃園的桃虎，並利用桃虎身上虎紋延伸出「桃」、「福」、「好」3字，既有趣也淘氣，藉此傳遞新春虎年的祝福。

鄭文燦也提到，廖小子的設計元素多取自台灣庶民文化、日常生活，被譽為「最具台灣味的設計師」，作品橫跨藝術創作、書籍唱片封面及展場設計，不僅曾為總統府設計2018年新年賀卡，也曾獲得2018年金曲獎最佳專輯裝幀設計獎，獲得大眾肯定。