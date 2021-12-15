竹科41周年慶 園區交通擁堵日漸嚴重成發展最大障礙

新竹科學園區今天（15日）上午舉行41周年園區及專題演講活動，除了科管局、園區同業公會及各廠商代表出席外，新竹縣市首長也出席致意，桃園市及苗栗縣府同樣派員列席，不過公會理事長李金恭及竹縣長楊文科都談到園區的交通已經是當前最迫切需要解決的問題，楊文科則提需要科管局、竹市府及竹縣府三方共同合作。

李金恭致詞時談到，園區今年預估可以創造1.5兆產值，園區產值年年成長，員工的薪水也不斷增加，可是他疑問園區周邊的交通、住居及教育資源，是否有相對應提升，希望中央及地方政府好好思考如何滿足民眾需求及解決問題。

縣長楊文科表示，他也認同交通是一大問題，尤其竹竹苗的科學園區已經形成廊帶，他說縣府與市府都努力在解決中，他還提到昨天有特別邀林智堅要合作蓋跨頭前溪的新橋，此外，目前連結高鐵新竹站經興隆大橋、東科路通往竹科的新路也正在興建中，預計後年完工通車，可以縮短12分鐘車程。

楊文科還表示，經國大橋因為是連接竹北與竹科最重要的橋梁，他也知道改建有迫切需要，因此在爭取到中央12億元經費後，已將加快設計，預計最快明年底經國大橋改建工程就會動工。

市長林智堅致詞時則表示，新竹縣與新竹市府都積極要解決竹科周邊交通問題，希望能夠提供民眾更好的環境。