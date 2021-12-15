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新竹生活節「國際日」周末登場 推30異國攤、8組音樂團

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
Wooonta跨界樂團將在新竹生活節的國際日活動上演出。圖／新竹市政府提供
Wooonta跨界樂團將在新竹生活節的國際日活動上演出。圖／新竹市政府提供

2021新竹生活節「國際日」將於18日、19日在關新公園登場，現場集結30攤異國特色攤位、8組跨洲音樂團體接力演出，一次呈現英國、德國、印度、印尼、土耳其、尼泊爾、澳洲等跨五大洲國家特色，還有親子體驗中東與非洲舞蹈。市長林智堅說，歡迎大家周末來關新公園體驗世界風情，一解疫情期間無法出國旅遊的鬱悶。

新竹生活節連續舉辦7年，今年主題為「按下生活的暫停鍵」，「城市之森」系列活動已在月初落幕，本周末將在關新公園舉辦「國際日」，不僅讓民眾在新竹體驗異國風情，也讓在台外籍人士向國人介紹家鄉文化，盼疫情趨緩，帶來特別的跨國交流。

文化局長張馨之說，今年國際日表演團體陣容堅強，包含擅長爵士搖擺的踢霹歐小樂團、融合東西方樂器的第28屆傳藝金曲獎得主Wooonta問他跨界樂團、吉他與印度樂器即興演奏的大竹研X若持敏弘，還有爵士樂歌手杜力等。

為期2天的國際日活動也加碼邀請異國攤位，包含德國、印度、突尼西亞、馬來西亞等國家的異國美食與文創商品，在台外籍人士將向民眾介紹自己的家鄉文化，也讓民眾能利用機會拓展國際視野。此外，國際日還有親子體驗活動，邀請李宛儒中東文化藝術團到現場與大小朋友一同扭動身體，體驗黎巴嫩德布卡舞與非洲舞的樂趣。

林智堅說，疫情期間仍需遵守勤洗手、戴口罩等防疫規範，生活節現場不開放飲食，歡迎民眾於18、19日到關新公園一同逛市集、看表演、體驗異國舞蹈，共享異國風光。活動詳情請上新竹市文化局網站https://reurl.cc/V5rpYR查詢。

2021新竹生活節國際日將於18日、19日在關新公園登場，市長林智堅歡迎大家參與。圖／新竹市政府提供
2021新竹生活節國際日將於18日、19日在關新公園登場，市長林智堅歡迎大家參與。圖／新竹市政府提供
踢霹歐小樂團將在新竹生活節的國際日活動上演出。圖／新竹市政府提供
踢霹歐小樂團將在新竹生活節的國際日活動上演出。圖／新竹市政府提供
2021新竹生活節國際日將於18日、19日在關新公園登場，市長林智堅歡迎大家參與。圖／新竹市政府提供
2021新竹生活節國際日將於18日、19日在關新公園登場，市長林智堅歡迎大家參與。圖／新竹市政府提供

新竹 疫情 印度

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