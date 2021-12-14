桃園警大聲公宣導尾牙餐聚多勿酒駕 舉牌像選舉隊伍

桃園市大園、觀音地區最近發生汽機車或改裝車輛飆車、加上今年發生多起死亡車禍意外，市警局大園分局今天舉辦道路交通安全宣導活動，員警拿大聲公、手舉交通宣導牌，有如「選舉」，走進傳統市場、馬路 ，分局長吳明彥表示，年底進入尾牙旺季，希望直接走進人群宣導遵守交通號誌及規定，切勿酒後開車，維護自己和他人安全。

大園分局員警多人在大園市區一路走入大園傳統市場，員警持大聲公和手舉交通宣導牌，沿路宣導、提醒路過汽機車駕駛人、民眾行駛路口、遵守燈號和交通規則，避免意外，並向民眾發放宣傳品宣導，有的民眾回應「警察卡認真」。

大園警方表示，天氣轉涼，民眾吃薑母鴨或參加尾牙餐聚多，切勿酒後開車、騎機車要正確配戴安全帽，通過路口依紅綠燈指示，若無號誌路口，也要遵守交通規則行駛，民眾行經路口一定要養成停等禮讓習慣，確保用路安全，避免意外。

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