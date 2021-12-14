疫後復課達8成 桃園社區大學、樂齡中心推更多特色課程

先前受到疫情影響，桃園市社區大學、樂齡學習中心自5月13日暫停上課近5個月，隨著疫情日漸趨緩，社大、樂齡中心課程也逐步恢復常軌，據統計，桃園市社區大學實體復課率達8成，樂齡學習中心實體復課率更達9成。市府教育局表示，將陸續輔導社大、樂齡中心開設更多特色課程，如客家採茶戲班、草編創作、歌唱班等，吸引民眾參與。

教育局表示，因疫情仍未結束，已要求社區大學、樂齡學習中心教職員工如未施打疫苗或疫苗第一劑接種未達14日者，首次提供服務前，須有3日內快篩或核酸檢驗陰性證明，且每3至7日定期快篩；另教育部也已要求在明年1月1日起，教職員工應接種2劑疫苗且滿14天。

各社區大學復課後，紛紛推出特色課程。像是新楊平社區大學的「客家採茶戲班」可以學習舞台上身段動作，傳承客家文化，在實體復課後正好趕上了11月21日在平鎮圖書館演藝廳展演，觀眾座無虛席。

平鎮區樂齡學習中心書畫社的學員在實體復課後舉辦樂齡書畫展。觀音區樂齡學習中心則安排實作共學課程，其中「植物染課程」 結合傳統與現代工藝，將白布染製成環保筷袋與雷射雕刻專屬餐具、草編的隔熱墊，相當有特色。

教育局表示，桃園市的社區大學、樂齡學習中心每年開設1500餘門課程供市民長者選擇，教學點多達300餘處，希望提供就近學習的服務，歡迎長者踴躍參加。