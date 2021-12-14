苗栗21日前施打莫德納疫苗 可領百元超商禮券

苗栗縣獲撥配新一批莫德納疫苗，縣府衛生局今天表示，為有效利用疫苗及因應Omicron變異株疫情，只要在21日前完成施打，可獲得100元統一超商禮券，呼籲民眾踴躍接種。

苗栗縣政府衛生局疾病管制科長陳淑珠告訴中央社記者，苗栗縣先前2批莫德納疫苗已陸續執行施打完畢，昨天再獲中央撥入新一批21日屆效的莫德納COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，為使疫苗資源有效利用，且因應Omicron變異株疫情，推出「接種莫德納拿好禮」活動，凡於21日前完成接種，可獲價值新台幣100元的統一超商禮券，藉此提升打氣。

陳淑珠指出，此批莫德納疫苗數量約可供2268人施打，包括18歲以上尚未接種第1劑疫苗、第1劑施打莫德納疫苗已滿4週可接種第2劑者、第1劑施打AZ疫苗已滿8週可接種第2劑者、以及打完兩劑AZ疫苗滿5個月欲接種第3劑疫苗者，均符合資格可預約施打。

衛生局表示，目前在縣內18鄉鎮市衛生所、13家合約醫院及41家合約診所均提供COVID-19疫苗公費接種服務，但因各接種站服務量能有所不同，提醒民眾事先電話諮詢預約。