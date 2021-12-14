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泰雅族大豹群出版歷史專書 以族群本位歷史詮釋觀點

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市泰雅族大豹群族裔協會，今發表新書《MSGAMIL 大豹風華─泰雅族大豹群對日抗戰 120 年紀念特輯》。記者翁唯真／攝影
桃園市泰雅族大豹群族裔協會，今發表新書《MSGAMIL 大豹風華─泰雅族大豹群對日抗戰 120 年紀念特輯》。記者翁唯真／攝影

桃園泰雅族大豹群族裔協會，今發表新書《MSGAMIL 大豹風華─泰雅族大豹群對日抗戰 120 年紀念特輯》，透過研究論文、 耆老口述生命史與老照片故事講述，嘗試以多元角度呈現大豹群人在過去 120 年來不同歷史階段所遭遇的各種處境。

桃園市泰雅族大豹群族裔協會理事長楊大儀表示，此書能夠創刊出來最主要是希望能還原真相，透過歷史學家及族群、耆老們說出古時候就日本人為了資源受到不好的待遇真相，而這次透過書籍讓大眾們知道真相，不只是他們後代族人在默默承受這些傷痛。

此書出版目標一在還原泰雅族大豹群百年流離命運的歷史真相，奠定推動族群歷史正義與轉型正義基礎；二為重新定位大豹群反殖民侵略歷史意義與價值，建構具族群本位的歷史詮釋觀點，深化泰雅族大豹群研究的知識基礎與內涵；最根本的第三點，藉由專書出版過程重新凝聚因時空變遷而消磨的族裔情感，喚醒傳統互助合作的倫理美德，促進族群和諧，傳承泰雅族 Gaga 智慧。

桃園市政府原住民族行政局長林日龍表示，此書提醒大家不忘那段受強勢鎮壓的血淚史，同時正視族裔生命故事及部落記憶的書寫，為本書精神價值所在。

泰雅族 桃園

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