搶商機 鄭文燦變身「聖誕老人」推廣好市成雙券

桃園推出好市乘雙券振興經濟，適逢聖誕佳節到來，市長鄭文燦今天也化身聖誕老人，到桃園新光三越站前店加強推廣好市乘雙券。鄭受訪表示，好市乘雙券共有23.1萬份，目前取券率已達65％，顯示民眾兌換踴躍，也呼籲尚未取券的民眾一定要把握時間，記得在12月31日前完成取券。

桃園市政府搭配中央振興五倍券推出「桃園好市乘雙券」23.1萬份，獎項包含200元換400元、500元換1000元、1000元換2000元、5000元換1萬2000元。中獎民眾於11月12日至12月31日，可持對應面額的紙本振興五倍券，至全台6200家ibon機台兌換。

經發局長郭裕信表示，本次好市乘雙券活動商機超過2億，且兌券方式簡單，店家不須申請，只要營業地址在桃園即可收取好市乘雙券，店家至明年6月底前，皆可到桃市76處農漁會據點兌現，1月初郵局也會加入兌券行列，歡迎尚未加入的店家參與，並將店家資訊登錄活動官網增加曝光機會。

經發局表示，目前桃園好市乘雙券適用場域囊括4大民生消費產業， 如桃園境內7-ELEVEN、全家等便利超商，全聯、家樂福、大潤發三大賣場，新光三越、遠東百貨、SOGO等百貨公司，還有公有市場、觀光夜市、觀光工廠、休閒農場、體育場館、電影院、旅宿業、連鎖藥妝店與3C等合法登記店家；而未登錄的店家只要願意收券，都可以使用。