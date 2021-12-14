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機捷A10站開發案啟動招商 議員：收入難彌補本業虧損

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
A10車站專用區土地開發案，基地約1512坪，初步評估可興建地上9層、地下3層的土開大樓，總量體約1.29萬坪。圖／捷工局提供
A10車站專用區土地開發案，基地約1512坪，初步評估可興建地上9層、地下3層的土開大樓，總量體約1.29萬坪。圖／捷工局提供

桃園機捷A10山鼻站車站專用區土地開發案今天舉行招商說明會，將在捷運站旁打造9層樓大樓，引進商業、辦公、酒店式公寓等功能，總投資金額13.6億，預計明年上半年啟動招商，2023年動工。當地民代多樂觀其成，不過議員也直言，土開案收入難以彌補機捷鉅額虧損，桃捷公司未來必須專注本業，並積極增加業外收入，才能避免虧損持續擴大。

A10車站專用區土地開發案，基地約1512坪，捷工局長陳文德表示，初步評估可興建地上9層、地下3層的土開大樓，總量體約1.29萬坪；目前規畫1至2樓為商場空間、3樓辦公、4至9樓為酒店式公寓。

議員褚春來表示，目前只有規畫1至2樓為商場空間，有點可惜，建議擴大生活服務及餐飲等空間機能，引入消費人流及就業人口，才能帶動地區發展。

議員郭麗華表示，A10站位於山鼻特區，鄰近航空城計畫區、南崁工業區，往北可連結林口與台北都會區，往南則可至桃園國際機場及青埔高鐵站，生活機能完善，這次土開案不僅可增加就業需求，連帶讓吸引在雙北工作的民眾移入，形成新興生活圈，未來搭乘機捷的人數也可望提升。

不過，郭麗華直言，土開案收入最後會回到捷工局軌道基金，對於機捷現在的虧損沒有太大幫助，若要弭平虧損，恐怕還是要等到疫情減緩，國際旅客回流後才有機會。

議員劉勝全認為該案深具投資潛力，但當地還有其他問題，包括許多汙水下水道沒有接管，沒有轉運站也造成交通不便，這些情況都是土地開發時必須注意。

議員牛煦庭則說，雖然土開案對於機捷財務有一定幫助，但靠土開案弭平建設經費，長期來看不太健康，尤其土地開發產生大量的重劃區跟空屋，但年輕人依舊扛不起高房價，如果沒規劃好，將來恐怕會變成鬼城；市府開發時也要避免過度投注資源到重劃區，而忽略了老舊城區的更新。

機捷 桃園

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