快訊

北市府稱「14天解隔仍確診個案」未曝光 莊人祥打臉曝案號

日職／不想因挫折就回台 王柏融：這樣對自己很不負責

竹縣優良公寓大廈評選 首獎3萬元名單出爐

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
大型公寓大廈組第1名由「宏觀大器」社區獲得。圖／新竹縣政府提供
大型公寓大廈組第1名由「宏觀大器」社區獲得。圖／新竹縣政府提供

為加強落實公寓大廈管理之精神，發揮社區管理組織運作功能，新竹縣政府辦理「109年度優良公寓大廈評選活動」，今年首度頒發獎金以茲鼓勵，共有21個社區參與，14日評選結果出爐，由縣府秘書長陳季媛頒予各社區代表獎金及獎牌，盼透過良性的競爭，鼓勵縣民積極參與社區管理維護工作，培養社區意識，以提升安全及優質居住環境品質。

陳季媛表示，感謝各社區用心照顧居民，讓所有居民生活更加便利、安全，這次評選活動是縣府第2年舉辦，但第1次有獎勵金，希望未來獎項越來越多，很可惜這次風華再現組獎項從缺，縣府會更積極輔導舊社區一同參與，期盼大家未來繼續與縣府攜手，讓新竹縣居住生活環境更好。

工務處長林鶴斯說，本次活動依社區規模區分為3組，分別是120戶以上之大型公寓大廈組、未達120戶之中小型公寓大廈組，以及在1995年6月28日公寓大廈管理條例實施前，取得使用執照者之風華再現組。

工務處表示，活動評分要項以「管理組織運作」、「管理維護與品質提昇」、「社區營造與節能減碳」等，因評審作業受疫情影響，調整變更評選程序及時程，後經官方、產業、學界專業評審後，最終獲獎名單出爐，縣府後續將持續辦理優良公寓大廈評選活動，鼓勵社區積極參與。

109年度優良公寓大廈評選活動獲獎名單，大型公寓大廈組第1名由「宏觀大器」社區獲得，獎金3萬元；第2名為「捷寶新世紀」社區，獎金2萬元；第3名為「十詠八方」社區，獎金1萬元。

中小型公寓大廈組第1名由「大千琉璃」社區獲得，獎金3萬元；第2名為「大隱琉璃」社區，獎金2萬元；第3名為「名銓一景」社區，獎金1萬元；風華再現組從缺。

新竹縣優良公寓大廈評選出爐，縣府鼓勵社區共創優質環境。圖／新竹縣政府提供
新竹縣優良公寓大廈評選出爐，縣府鼓勵社區共創優質環境。圖／新竹縣政府提供
中小型公寓大廈組第1名由「大千琉璃」社區獲得。圖／新竹縣政府提供
中小型公寓大廈組第1名由「大千琉璃」社區獲得。圖／新竹縣政府提供

新竹 社區營造

延伸閱讀

融入在地元素 苗栗市最美的水源里社區動中心落成

冬至送暖 金山社區志工煮湯圓關懷獨老

林口老年人口增2.5倍 新北市府推關懷計畫

屏科大、林務局推社區林業4年串連6據點 出版技術手冊

相關新聞

桃園跨年晚會在青埔 機捷不打烊拚疏運

2022桃園市跨年晚會31日在高鐵桃園站前廣場舉行，因應防疫需求，現場規劃單一入口，最高容留3萬人，為了散場人潮，機場捷...

同框中醫大新竹附醫院慶 楊文科邀林智堅建新橋

新竹縣長楊文科、新竹市長林智堅14日一同出席中國醫藥大學新竹附設醫院3周年院慶活動，談到大新竹合併議題，楊文科表示「頭前...

楊梅老坑溪生態綠廊步道竣工 水岸廊道創造優質生活圈

桃園楊梅區老坑溪位於社子溪上游橫跨許多鄰里，市府規劃2.8公里的水岸環狀步道，目前已完成約2.09公里，桃園市長鄭文燦今...

面對暴力長出力量 苗栗受暴婦女畫出未來是美好的辦展

家暴可能造成一輩子陰影，苗栗縣政府社會處支持謙德社會工作師事務所辦理受暴婦女藝術成長團體，3年有成，受暴婦女芊芊、德德等...

新竹縣辦成年禮近千人參加 透過健走、過五關象徵成長

新竹縣政府第2年舉辦成年禮活動，今年還特定將成年禮移師到新埔鎮舉行，同時擴大成年禮舉辦規模，從去年的百人出頭，今年吸引1...

明後天至竹市中正市場 免預約打莫德納送200全聯禮券

據新冠肺炎公費疫苗預約平台顯示，新竹市仍有4900多人曾預約第一劑或第二劑疫苗，因不明原因爽約接種，疫苗簡訊提醒也未果，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。