竹縣優良公寓大廈評選 首獎3萬元名單出爐

為加強落實公寓大廈管理之精神，發揮社區管理組織運作功能，新竹縣政府辦理「109年度優良公寓大廈評選活動」，今年首度頒發獎金以茲鼓勵，共有21個社區參與，14日評選結果出爐，由縣府秘書長陳季媛頒予各社區代表獎金及獎牌，盼透過良性的競爭，鼓勵縣民積極參與社區管理維護工作，培養社區意識，以提升安全及優質居住環境品質。

陳季媛表示，感謝各社區用心照顧居民，讓所有居民生活更加便利、安全，這次評選活動是縣府第2年舉辦，但第1次有獎勵金，希望未來獎項越來越多，很可惜這次風華再現組獎項從缺，縣府會更積極輔導舊社區一同參與，期盼大家未來繼續與縣府攜手，讓新竹縣居住生活環境更好。

工務處長林鶴斯說，本次活動依社區規模區分為3組，分別是120戶以上之大型公寓大廈組、未達120戶之中小型公寓大廈組，以及在1995年6月28日公寓大廈管理條例實施前，取得使用執照者之風華再現組。

工務處表示，活動評分要項以「管理組織運作」、「管理維護與品質提昇」、「社區營造與節能減碳」等，因評審作業受疫情影響，調整變更評選程序及時程，後經官方、產業、學界專業評審後，最終獲獎名單出爐，縣府後續將持續辦理優良公寓大廈評選活動，鼓勵社區積極參與。

109年度優良公寓大廈評選活動獲獎名單，大型公寓大廈組第1名由「宏觀大器」社區獲得，獎金3萬元；第2名為「捷寶新世紀」社區，獎金2萬元；第3名為「十詠八方」社區，獎金1萬元。