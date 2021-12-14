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桃園跨年晚會在青埔 機捷不打烊拚疏運

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園2022跨年晚會31日將在高鐵桃園站前廣場舉行，市長鄭文燦（左2）今與主持人黃子佼（左）等人一起宣布堅強卡司陣容，邀請大家來桃園。記者陳俊智／攝影
桃園2022跨年晚會31日將在高鐵桃園站前廣場舉行，市長鄭文燦（左2）今與主持人黃子佼（左）等人一起宣布堅強卡司陣容，邀請大家來桃園。記者陳俊智／攝影

2022桃園跨年晚會31日在高鐵桃園站前廣場舉行，因應防疫需求，現場規劃單一入口，最高容留3萬人，為了散場人潮，機場捷運當天上午6時至明年元旦晚上11時不打烊，並視人潮情況加開班次。

桃園跨年晚會由黃子佼、宇珊擔綱主持人，完整卡司陣容也在今天曝光，除了人氣歌手畢書盡及金曲歌王李玖哲，韋禮安、李玉璽、李千那、熊仔、吳卓原和金曲歌后艾怡良也將登台獻唱，最後將由八三夭樂團陪大家倒數。

桃園市長鄭文燦表示，桃園正在轉變，有豐富多元的魅力，是一個非常有感覺的城市，所以今年選用「Meet 遇見桃園」為晚會主題，也將會是一場非常療育的晚會，希望大家都來跨年。

桃園市觀光旅遊局長楊勝平表示，因應新冠肺炎疫情，晚會現場限制3萬人，進場必須戴口罩、實聯制，場內也有洗手台讓民眾洗手消毒，飲食區則是設在舞台旁邊，離開餐桌就必須把口罩戴起來，希望大家追星狂歡的同時，也不忘做好防疫工作。另外，晚會也做好線上舉行及進攝影棚2種備案，應變疫情任何可能發展。

因應晚會舉行，機場捷運31日晚間11時至明年元旦清晨6時將加開班次，維持普通車每15分鐘一班。機捷表示，目前尚無法預估人潮，不過會備妥備用車，視當天狀況加開班次疏運。

桃園2022跨年晚會31日將在高鐵桃園站前廣場舉行，將由主持人黃子佼（左）、宇珊（右）和畢書盡等人陪大家一起同歡。記者陳俊智／攝影
桃園2022跨年晚會31日將在高鐵桃園站前廣場舉行，將由主持人黃子佼（左）、宇珊（右）和畢書盡等人陪大家一起同歡。記者陳俊智／攝影
桃園2022跨年晚會31日將在高鐵桃園站前廣場舉行，人氣歌手畢書盡將登台獻唱新歌。記者陳俊智／攝影
桃園2022跨年晚會31日將在高鐵桃園站前廣場舉行，人氣歌手畢書盡將登台獻唱新歌。記者陳俊智／攝影

桃園 機場捷運 跨年晚會

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