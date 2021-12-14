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同框中醫大新竹附醫院慶 楊文科邀林智堅建新橋

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
中國醫藥大學新竹附設醫院14日舉辦3周年院慶活動，中國醫藥大學附設醫院暨醫療體系董事長蔡長海（左四）、新竹附醫院院長陳自諒（左五），邀請總統府資政沈國榮（左二）、新竹縣長楊文科（左三）、新竹市長林智堅（中排右四）、前新竹縣長林光華（中排右三）、邱鏡淳等人切蛋糕為醫院慶生。記者巫靜婷／攝影
中國醫藥大學新竹附設醫院14日舉辦3周年院慶活動，中國醫藥大學附設醫院暨醫療體系董事長蔡長海（左四）、新竹附醫院院長陳自諒（左五），邀請總統府資政沈國榮（左二）、新竹縣長楊文科（左三）、新竹市長林智堅（中排右四）、前新竹縣長林光華（中排右三）、邱鏡淳等人切蛋糕為醫院慶生。記者巫靜婷／攝影

新竹縣長楊文科、新竹市長林智堅14日一同出席中國醫藥大學新竹附設醫院3周年院慶活動，談到大新竹合併議題，楊文科表示「頭前溪兩岸兄弟情一家親」，希望林能促成兩岸建新橋。林智堅雖未正面回應建橋規畫，卻也強調合併的重要性及急迫性，向楊喊話「如果是對的事情，就應該馬上啟動」。

中國醫藥大學新竹附設醫院3周年院慶活動，董事長蔡長海、院長陳自諒，邀請總統府資政沈國榮、新竹縣長楊文科、新竹市長林智堅及2位前縣長林光華、邱鏡淳等人，一同切蛋糕慶生。楊文科、林智堅近來因大新竹合併議題隔空交火，今日見面兩人行禮如儀，簡單握手寒暄便分別入座。

楊文科保持一貫「先合作、再合併」態度，致詞時感謝林智堅市長共商新竹縣未來的發展，並喊出「頭前溪兩岸兄弟情一家親」，提及6年前立委柯建銘提案，頭前溪兩岸要蓋1座新橋，當時定案經費由中央補助，地方款由新竹縣市各半，北端的地點就選擇在中醫大新竹附醫旁邊，如果雙方一起努力把這座橋蓋起來，頭前溪南北岸交流會更融洽，希望林市長一起協助促成。

林智堅則把握機會宣傳合併升格的重要性及急迫性，他表示，近期啟動大新竹產業之旅，深刻感受到企業在面對全球競爭的投入與努力，包含遠見、前瞻、創新、魄力與執行力，企業以客戶作為導向、醫院服務以病人需求為導向，就如同政府，應以民意為依歸，「地方政府要像企業一樣有快速行動力」，對的事情應該馬上來啟動，像企業一樣，面對全世界競爭時刻也更有競爭力。

林智堅說，未來的大新竹期待能與在地醫療院所攜手合作，透過連結竹科半導體產業、在地醫療院所，將大新竹打造為智慧醫療之都，引領台灣跟全世界。

新竹縣長楊文科率縣府一級主管上台致詞。者巫靜婷／攝影
新竹縣長楊文科率縣府一級主管上台致詞。者巫靜婷／攝影
新竹縣長楊文科、新竹市長林智堅14日一同出席中國醫藥大學新竹附設醫院3周年院慶活動，兩人在台上切完蛋糕後握手寒暄。記者巫靜婷／攝影
新竹縣長楊文科、新竹市長林智堅14日一同出席中國醫藥大學新竹附設醫院3周年院慶活動，兩人在台上切完蛋糕後握手寒暄。記者巫靜婷／攝影

新竹 林智堅 楊文科

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