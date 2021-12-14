楊梅老坑溪生態綠廊步道竣工 水岸廊道創造優質生活圈

桃園楊梅區老坑溪位於社子溪上游橫跨許多鄰里，市府規劃2.8公里的水岸環狀步道，目前已完成約2.09公里，桃園市長鄭文燦今至老坑溪幹線排水綠廊環境改善工程竣工時表示，期盼創造藍、綠帶合一的水岸，提供鄉親充滿生態魅力的休憩空間。

鄭文燦指出，今年10月竣工的「老坑溪幹線排水綠廊環境改善工程」總經費約4856萬元，由經濟部水利署補助2471萬元，市府自籌2385萬元，而新設295公尺的老坑溪生態綠廊步道，和16公尺的人行跨橋，提供約3950平方公尺的綠地公園，讓民眾擁有舒適休憩空間。

鄭文燦說，市府積極向中央爭取「前瞻基礎建設計畫—水環境建設全國水環境改善計畫」經費，以生態工法、就地取材方式，透過人行跨橋、水岸步道串聯貴山公園，並銜接原有水岸步道至楊梅火車站，活化水岸空間；正指出，市府也正積極向中央爭取經費，規劃進一步完成月眉河岸公園段，讓老坑溪及秀才窩溪的步道整合。

水務局長劉振宇表示，老坑溪幹線排水綠廊環境改善工程施工範圍由老坑溪橋上游至桃園石門大圳匯流處，周圍緊鄰貴山公園、雅聞觀光工廠，並融入客家文化「紅磚瓦屋」的特色，以紅色噴花地坪環繞全區，打造優質休憩綠廊空間，而水務局也將持續在河道兩岸新設步道，縫合楊梅地區重要地標。