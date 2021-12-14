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面對暴力長出力量 苗栗受暴婦女畫出未來是美好的辦展
家暴可能造成一輩子陰影，苗栗縣政府社會處支持謙德社會工作師事務所辦理受暴婦女藝術成長團體，3年有成，受暴婦女芊芊、德德等人透過藝術創作看見力量，面對自己內心從中修復，開始新生活，她們也畫出「未來是美好的」。
縣府社會處連續3年支持謙德社會工作師事務所辦理受暴婦女藝術成長團體，3年的主題分別是「讓我抱藝抱你」、「花若盛開幸福自來」、「轉畫.轉化」，讓受暴婦女透過藝術創作方式，了解自己，增加對自我的肯定，感受內在力量，喚醒生命力，作品即日至12月20日在頭份市中央路9號1樓微笑日常咖啡館展出，社會處邀民眾觀賞支持。
受暴婦芊芊分享她的故事，婚姻中，她面對酗酒的丈夫，幾乎近單親般的撫養孩子長大，且長期面對丈夫暴力曾經無助，幾年前，她開始接受社工的服務，重新檢視了自己的生活狀態，及願意改變現況的勇氣。
團體過程中，芊芊幾乎是全勤，社工也發現她從一開始的焦慮不安，到現在充滿堅定的力量，透過團體的分享，以及作品的創作，她更不吝於分享個人的經驗，讓共同參與的夥伴，一同透過轉畫，一起轉化。
此外，德德18歲就和丈夫交往，23歲結婚，婚後丈夫情緒控制差，家裡大小事都必須遵從丈夫的意思，她有兼職工作，但須完全負擔孩子照顧及家務事，而丈夫工作不順遂時，就會對於家中事情看不順眼，並指責她，她若有回應就會被打，10多年來長期反覆如此，丈夫甚至不避諱在孩子的面前施暴。
去年底，她驚覺先生施暴的頻率與嚴重性增加，報警進入家暴服務系統，並參與團體課程，另外也接受個別心理治療，過程中她可以和成員分享自己的經驗，也在團體成員的彼此支持、陪伴中，她勇敢的跨出受暴環境，與丈夫離婚，從心開始新生活，學習愛自己。
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