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新竹縣辦成年禮近千人參加 透過健走、過五關象徵成長

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹縣府在新埔舉行成年禮活動，吸引10校高中職近千名學生共襄盛舉。記者巫鴻瑋／攝影
竹縣府在新埔舉行成年禮活動，吸引10校高中職近千名學生共襄盛舉。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣政府第2年舉辦成年禮活動，今年還特定將成年禮移師到新埔鎮舉行，同時擴大成年禮舉辦規模，從去年的百人出頭，今年吸引10校近千名學生共襄盛舉，學生們透過健走新埔鎮的方式象徵人生道路上的辛苦與考驗，縣長楊文科則期許這群小大人們成為國家未來的棟梁。

成年禮上午在新埔鎮藝文廣場展開，包含竹北、竹東在內的10所高中職參與，共計近千名高中生參加，活動安排學生們以闖關健走的方式，認識接下來人生階段的重重考驗，縣府也設計過5關，讓學生們展現團隊協力精神，還透過闖關遊戲認識新竹縣的歷史文化。

不少學生都說是第一次參加健走，也有學生表示第一次來新埔，健走沿途經過的花燈巷、日本公園都讓學生不時停留合影，而主辦單位還特別在新埔鎮文昌祠，透過傳統祭拜儀典，為參加成年禮的學生們祈求文昌帝君庇佑，能在之後的升學考試中皆能金榜題名，考上自己理想的第一志願。

縣長楊文科表示，去年第一次在明新科大舉辦時，還只有不到500名青年學子參加，今年擴大舉辦就吸引近千人，希望學子們能透過成年禮認識到自己即將負起的成年責任，更要懂得感恩回饋社會，並打開心胸、改變想法，加以力行實踐。

成年禮活動也為學生進行「加冠冕古禮儀式」，同時參加者都獲頒成年禮證書，還能帶回粽子禮盒，象徵考試高中。

教育處長楊郡慈表示，活動特別設計創意健走闖關結合傳統加冠冕古禮，希望給參與同學美好的回憶，在經歷成年禮洗禮後，已成長茁壯，要開始肩負更多社會責任，言語行為都必須自己負責。

健走 新竹 楊文科

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