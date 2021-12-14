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明後天至竹市中正市場 免預約打莫德納送200全聯禮券

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
市長林智堅今宣布，民眾打莫德納就送200元全聯禮卷場次將加開，15日、16日，上午8點至11點、下午3點至7點。圖／報系資料照
市長林智堅今宣布，民眾打莫德納就送200元全聯禮卷場次將加開，15日、16日，上午8點至11點、下午3點至7點。圖／報系資料照

據新冠肺炎公費疫苗預約平台顯示，新竹市仍有4900多人曾預約第一劑或第二劑疫苗，因不明原因爽約接種，疫苗簡訊提醒也未果，為完善疫苗防護網，市長林智堅今宣布，將加開民眾打莫德納送200元全聯禮券的場次。

15日、16日，上午8點至11點、下午3點至7點，符合資格對象者、包含第一、二、三劑施打，免預約、可直接至中正市場疫苗施打站接種莫德納疫苗，若不想排隊，民眾也可致電疫苗專線03-5355137預約。

林智堅表示，竹市第一劑疫苗涵蓋率已達93.5%是全國第一，劑次人口比169.8%更是本島第一。因應國外疫情仍嚴峻，海外返鄉潮、耶誕跨年活動到來，竹市明後兩天莫德納疫苗專案持續在中正市場實施，不論第一、二、三劑，免預約、到現場打完疫苗就送200元全聯禮券，呼籲民眾持續踴躍接種、提升疫苗涵蓋率，守護自己與親友健康。

衛生局指出，本次符合「打疫苗、領禮券」活動資格包括施打第一、二、三劑莫德納的民眾，符合資格對象包括18歲以上尚未接種第一劑、第一劑施打莫德納疫苗已滿4周，可接種第二劑者、第一劑施打AZ疫苗已滿8周，可接種第二劑者、接種兩劑AZ或莫德納疫苗已滿五個月，可接種第三劑者。

衛生局說明，民眾只要接種完「莫德納疫苗」，即可在場簽收100元全聯禮券兩張。有關疫苗接種相關資訊請洽疫苗專線03-5355137預約或上新竹市防疫資訊網查詢

衛生局指出，希望透過打疫苗送禮劵完善疫苗防護網，並提高接種疫苗意願、持續提升涵蓋率。市府也鼓勵竹縣、苗縣民眾前來施打，目前衛生局仍持續透過簡訊通知符合資格者盡速預約。

據新冠肺炎公費疫苗預約平台顯示，新竹市仍有4900多人曾預約第一劑或第二劑疫苗，因不明原因爽約接種，疫苗簡訊提醒也未果。圖／報系資料照
據新冠肺炎公費疫苗預約平台顯示，新竹市仍有4900多人曾預約第一劑或第二劑疫苗，因不明原因爽約接種，疫苗簡訊提醒也未果。圖／報系資料照

莫德納疫苗 衛生局 禮券

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