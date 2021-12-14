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傳承傳統工藝 苗栗文化資產審議委員會通過2案

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣傳統工藝暨保存技術保存者文化資產審議委員會最近審議，通過新增「三義木雕」保存者沈培澤。圖／沈培澤提供
苗栗縣傳統工藝暨保存技術保存者文化資產審議委員會最近審議，通過新增「三義木雕」保存者沈培澤。圖／沈培澤提供

苗栗縣傳統工藝暨保存技術保存者文化資產審議委員會最近審議，通過新登錄1項傳統工藝類「剪黏」，認定保存者為鄭盛宏，及新增「三義木雕」保存者沈培澤，縣府將依據文化資產保存法辦理傳承與保存維護計畫，傳承傳統工藝的質樸之美與精湛技藝。

文資審議委員會審議通過「三義木雕」項目，新增保存者沈培澤，縣府文化觀光局指出，沈培澤師承沙崙曾進財，學習美式平面雕刻，練就紮實的木雕技藝，累積木雕實作經驗40年，熟悉傳統雕刻技法、當代美學設計精湛的傳統木雕技藝，特別是在於線雕、浮雕，圓雕，及創意巧雕的表現，注重雕刻工具的整備，選材與雕刻過程嚴謹。

沈培澤的作品的巧思與巧藝，在三義巧雕成就卓越，屢得獎項，並曾於2015到2017擔任台灣國際木雕競賽評審委員，熟知並能正確體現登錄項目之知識、技藝及文化表現形式，且具傳習能力及意願，經審議會討論後，「三義木雕」新增認定沈培澤先生為保存者。。

此外，新登錄「傳統工藝類-剪黏」無形文化資產，保存者鄭盛宏剪黏師承洪坤福流派，鄭盛宏學藝達52年，傳承師傅江清露的身教與言教，精湛的傳統剪黏技藝，以傳統瓷片為剪黏的材料，1989年成立交趾陶廠並有自製此材料的技術。作品多應用於廟宇的裝飾表現。

鄭盛宏曾經參與台北市艋舺青山宮，士林慈諴宮，新北市蘆州保和宮、新竹市竹蓮寺、台中市樂成宮（旱溪媽祖）等歷史建築修復工程，從主要裝飾形體的堆花、堆土等泥塑，到彩色瓷片的選材與切割，作品結合水彩釉與寶石釉，擅長人物架勢、熟於塑泥製作，且具傳習能力及意願，經審議會討論後，登錄「剪黏」為苗栗縣傳統工藝，並同時認定鄭盛宏為保存者。

苗栗縣傳統工藝暨保存技術保存者文化資產審議委員會最近審議，通過新登錄1項傳統工藝類「剪黏」，認定保存者為鄭盛宏。圖鄭盛宏提供
苗栗縣傳統工藝暨保存技術保存者文化資產審議委員會最近審議，通過新登錄1項傳統工藝類「剪黏」，認定保存者為鄭盛宏。圖鄭盛宏提供

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