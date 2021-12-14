傳承傳統工藝 苗栗文化資產審議委員會通過2案

苗栗縣傳統工藝暨保存技術保存者文化資產審議委員會最近審議，通過新登錄1項傳統工藝類「剪黏」，認定保存者為鄭盛宏，及新增「三義木雕」保存者沈培澤，縣府將依據文化資產保存法辦理傳承與保存維護計畫，傳承傳統工藝的質樸之美與精湛技藝。

文資審議委員會審議通過「三義木雕」項目，新增保存者沈培澤，縣府文化觀光局指出，沈培澤師承沙崙曾進財，學習美式平面雕刻，練就紮實的木雕技藝，累積木雕實作經驗40年，熟悉傳統雕刻技法、當代美學設計精湛的傳統木雕技藝，特別是在於線雕、浮雕，圓雕，及創意巧雕的表現，注重雕刻工具的整備，選材與雕刻過程嚴謹。

沈培澤的作品的巧思與巧藝，在三義巧雕成就卓越，屢得獎項，並曾於2015到2017擔任台灣國際木雕競賽評審委員，熟知並能正確體現登錄項目之知識、技藝及文化表現形式，且具傳習能力及意願，經審議會討論後，「三義木雕」新增認定沈培澤先生為保存者。。

此外，新登錄「傳統工藝類-剪黏」無形文化資產，保存者鄭盛宏剪黏師承洪坤福流派，鄭盛宏學藝達52年，傳承師傅江清露的身教與言教，精湛的傳統剪黏技藝，以傳統瓷片為剪黏的材料，1989年成立交趾陶廠並有自製此材料的技術。作品多應用於廟宇的裝飾表現。