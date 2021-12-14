桃首例機捷A10站土開案招商 近新北、機場新區位受矚目

桃園市政府捷運工程局今天上午舉辦機捷A10車站專用區土地開發案招商說明會，該案總面積1512坪、投資額預估13.6億元，吸引國內41家建商、開發商踴躍參加，副市長李憲明表示，該開發案是市府首例捷運土地開發案，緊鄰林口、桃園生活圈，區位好，具投資潛力價值。

機捷A10車站專用區土地開發案由由市政府主導規畫、開發，位於蘆竹區山鼻特區，銜接機捷A9站與A11站，該土地原為南崁地區都市計畫區農業區，機捷通車後，市府兩年前變更都計分區計畫，在該特區規畫住宅區、商業區及A10車站專用區等，備受房市開發商注意，不少建商搶進圈地，參與廠商現場詢問開發案的區位、價格，十分有興趣。