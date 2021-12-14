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桃首例機捷A10站土開案招商 近新北、機場新區位受矚目

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市政府機捷A10車站專用區土地開發案招商說明會，副市長李憲明( 右四）主持，吸引建商、開發商踴躍參加。記者曾增勳巷／攝影
桃園市政府機捷A10車站專用區土地開發案招商說明會，副市長李憲明( 右四）主持，吸引建商、開發商踴躍參加。記者曾增勳巷／攝影

桃園市政府捷運工程局今天上午舉辦機捷A10車站專用區土地開發案招商說明會，該案總面積1512坪、投資額預估13.6億元，吸引國內41家建商、開發商踴躍參加，副市長李憲明表示，該開發案是市府首例捷運土地開發案，緊鄰林口、桃園生活圈，區位好，具投資潛力價值。

機捷A10車站專用區土地開發案由由市政府主導規畫、開發，位於蘆竹區山鼻特區，銜接機捷A9站與A11站，該土地原為南崁地區都市計畫區農業區，機捷通車後，市府兩年前變更都計分區計畫，在該特區規畫住宅區、商業區及A10車站專用區等，備受房市開發商注意，不少建商搶進圈地，參與廠商現場詢問開發案的區位、價格，十分有興趣。

市府捷工局陳文德說，這項A10站土開案如同「機捷車頭」， 預計可興建地上9 層、地下3層的土開大樓，總樓板面積約近1萬3千坪，將引進商業、辦公、住宅與酒店式公寓使用，設置轉乘停車場，滿足捷運旅客停車需求，明年上半年辦理公告徵求投資人，預計2023年動工，由市府主導開發，引進民間資金，帶動地區發展、挹注捷運建設，打造蘆竹新都心。

桃園市政府機捷A10車站專用區土地開發案招商說明會，副市長李憲明( 右四）主持，吸引建商、開發商踴躍參加。記者曾增勳巷／攝影
桃園市政府機捷A10車站專用區土地開發案招商說明會，副市長李憲明( 右四）主持，吸引建商、開發商踴躍參加。記者曾增勳巷／攝影
桃園市政府機捷A10車站專用區土地開發案，市府首例捷運土地開發案號，吸引建商、開發商參加。圖／捷工局提供
桃園市政府機捷A10車站專用區土地開發案，市府首例捷運土地開發案號，吸引建商、開發商參加。圖／捷工局提供

機捷 捷運 桃園

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