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融入在地元素 苗栗市最美的水源里社區動中心落成

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市水源里社區活動中心今天落成，縣長徐耀昌、苗栗市長邱鎮軍等人都誇讚是最美的活動中心。記者范榮達／攝影
苗栗市水源里社區活動中心今天落成，縣長徐耀昌、苗栗市長邱鎮軍等人都誇讚是最美的活動中心。記者范榮達／攝影

苗栗市公所斥資7000萬元興建水源里社區活動中心今天落成，建築融入在地早年眷村、聯勤總部被服廠99節金龍等在地元素意象，還有美國國家工程科學院士彭賜灯飲水思源捐贈1000萬元，縣長徐耀昌、苗栗市長邱鎮軍等人都誇讚是最美的活動中心。

水源里社區活動中心得來不易，2005年市公所向台糖公司租用前國防部副食供應站土地，但建物屬違章建築，歷經前市長邱炳坤、邱鎮軍努力，縣府重畫袍澤新村周邊地區，將活動中心納入規畫重建，彭賜灯捐贈1000萬元，加上市公所編列6000萬元，2018年底動工，今天歡喜落成剪綵。

立委徐志榮、徐耀昌、邱鎮軍、市民代表會主席楊喬安，及彭賜灯的胞妹彭香齡等人參加啟用典禮，邱鎮軍說，新建水源里社區活動中心美倫美煥，1樓規畫水源里集會堂及長照服務據點，市公所並已大千綜合醫院簽約經營，2、3樓兒童親子館，建物周邊施設兒童遊戲器材，將成為附近里民重要集會，及遊憩場所。

苗栗市民代表會副主席王封台從小就住在活動中心旁眷村，也充滿了兒時回憶，期待新活動中心可以發揮最大用途，他說，活動中心融入在地元素，五、六歲以上的市民都知道被服廠99節巨龍，早期年節或活動，甚至國慶日應邀到總統府前表演，因此新活動中心有龍珠意象，每天晚上7點到9點還會發光、變幻顏色。

此外，活動中心早期都是眷村，建築的紅、藍顏色也凸顯意象，加上彭賜灯苦學出身，並在國際取得非凡成就，活動中心有彭賜灯紀念雙親及晴耕雨讀圖像，感恩辛苦栽培，並激勵只要肯努力，窮人家小孩也可以翻轉人生。

苗栗市水源里社區活動中心今天落成，縣長徐耀昌、苗栗市長邱鎮軍等人都誇讚是最美的活動中心。記者范榮達／攝影
苗栗市水源里社區活動中心今天落成，縣長徐耀昌、苗栗市長邱鎮軍等人都誇讚是最美的活動中心。記者范榮達／攝影
美國國家工程科學院士彭賜灯捐贈1000萬元，幫助興建苗栗市水源里社區活動中心，特別設有彭賜灯紀念雙親及晴耕雨讀圖像。記者范榮達／攝影
美國國家工程科學院士彭賜灯捐贈1000萬元，幫助興建苗栗市水源里社區活動中心，特別設有彭賜灯紀念雙親及晴耕雨讀圖像。記者范榮達／攝影
苗栗市水源里社區活動中心今天落成，融入早年被服廠99節巨龍意象，特別裝飾龍珠。圖／苗栗市公所提供
苗栗市水源里社區活動中心今天落成，融入早年被服廠99節巨龍意象，特別裝飾龍珠。圖／苗栗市公所提供

建築 眷村 徐耀昌

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