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澳洲辦事處新任代表露珍怡訪林智堅 讚竹市充滿活力
澳洲辦事處新任代表露珍怡今天到新竹市政府拜會市長林智堅，全程以流利中文交流，讚許新竹市是匯集教育、科技、產業城市，「整座城市充滿活力」，期待與竹市大學進一步合作。林智堅也邀她來趟小旅行，深入了解新竹「三高一低」城市DNA。
露珍怡今天偕同副代表劉溯源（Mr. Michael Googan）、經濟暨政策處處長貝尼克（Dr. Nick Bayly）前來拜會，她全程以流利中文交流，甚至連專有名詞都用得很精準，包括林智堅在內的市府人員都直呼敬佩，雙方交流也特別談及能源議題。
林智堅說，能源議題備受竹科廠商重視，他也特別想請教澳洲推動氫能替代能源經驗，另澳洲是台灣最大能源供應國，盼建構穩固且可靠供應鏈夥伴；露珍怡說，澳洲政府與企業合作，一起推動氫能產業，降低氫能替代能源成本，澳洲不僅有綠能，媒、天然氣豐富，還是台灣最大能源供應國，雙方可就能源合作「台澳彼此需要」。
另外，雙方也談及人才培育，林智堅說，新竹市平均年齡僅39歲，14歲以下孩子佔18%，許多家長支持孩子留學，澳洲已經是年輕人留學第二大國，他也盼雙方可有合作，幫年輕人一圓留學夢。
露珍怡指出，澳洲許多大學有世界排名肯定，她也期待雙方進行合作，一起推動雙語教育、人才培育等。另外，澳洲打工度假也受台年輕人歡迎，澳洲邊境開放雖因Omicron 變種病毒延後，她也盼年輕人留學、打工度假計畫不被中斷。
露珍怡最後肯定台灣防疫有成，持續零確診，台自製高端疫苗，目前已經取得澳洲藥物管理局（TGA）審查資格認定，林智堅表示，全球受疫情衝擊，盼透過疫苗發展，幫助其他國家，善盡國際責任。雙方也分別互贈新新竹摃丸、米粉與紅酒展現友誼。
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