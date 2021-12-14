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桃園老街溪整治計畫 環保志工：改變非常多

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
老街溪水環境巡守隊長彭榮茂指出，巡守隊自2014年成立後，志工們不斷的撿垃圾維護環境，加上政府的整治，現在的環境真的改變許多。記者翁唯真／攝影
老街溪水環境巡守隊長彭榮茂指出，巡守隊自2014年成立後，志工們不斷的撿垃圾維護環境，加上政府的整治，現在的環境真的改變許多。記者翁唯真／攝影

桃園中壢區的老街溪過去曾經水質汙濁並飄出惡臭，桃園市長鄭文燦今與經濟部水利署長賴建信一同參加，老街溪環北橋至芝和橋興建堤防工程竣工及開工典禮，鄭文燦表示，除了做好河川斷面拓寬堤岸的設置外，也恢復了環境生態，接續施作老街溪國道高速公路至芝和橋的工程，工程用地已取得且決標，預計明年1月開工。

鄭文燦指出，老街溪全流域治理計畫河段一共22公里，老街溪上游平鎮鐵騎段已全部完成，從上游石門大圳相思仔步道開蓋廣場，開蓋廣場下游部分計畫營造兩鐵通勤段至許厝港出海口，三階段的短、中、長期計畫，目前正在執行的兩鐵通勤段已經開始動工，老街溪環北橋至高速公路橋的工程已經竣工啟用，接續施作老街溪國道高速公路至芝和橋的工程，該工程用地已取得且決標，預計明年1月開工，預計12月底可竣工。

鄭文燦說，感謝經濟部水利署補助前瞻計畫，在環北橋到芝和橋的部分，水與安全核定的總經費高達12億元，整個捷運、高鐵與航空城，藉由老街溪河川堤防與自行車道串連，工程設計內容除了滿足50年不淹水的目標，施做固床工基礎與砌石護岸外，還兼顧保護次生林，維持現有的生態棲地，讓民眾可以更親水。

水務局長劉振宇表示，老街溪兩鐵通勤段的短期目標共19.3億元，環北橋至芝和橋水利署已核定前瞻基礎建設補助約12億元，未來的老街溪建設與捷運站A20、21、22與青埔高鐵車站串起來，鄰近的5-1埤塘步道也規劃親水巷道。

老街溪水環境巡守隊長彭榮茂指出，老街溪環北橋附近原為菜園及流浪狗棲地，巡守隊自2014年成立後，志工們不斷的撿垃圾維護環境，加上政府的整治，現在的環境真的改變許多。

鄭文燦指出，老街溪全流域治理計畫河段一共22公里，老街溪上游平鎮鐵騎段已全部完成。記者翁唯真／攝影
鄭文燦指出，老街溪全流域治理計畫河段一共22公里，老街溪上游平鎮鐵騎段已全部完成。記者翁唯真／攝影
桃園市長鄭文燦今與經濟部水利署長賴建信一同參加，老街溪環北橋至芝和橋興建堤防工程竣工及開工典禮。記者翁唯真／攝影
桃園市長鄭文燦今與經濟部水利署長賴建信一同參加，老街溪環北橋至芝和橋興建堤防工程竣工及開工典禮。記者翁唯真／攝影

老街 鄭文燦 高速公路

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