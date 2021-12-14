澳洲駐台代表與新竹市交流 盼雙方能源合作

新竹市城市外交添佳績，澳洲新任駐台代表露珍怡日前拜訪新竹市長林智堅，露珍怡說，澳洲不僅有綠能、天然氣豐富等，還是台灣最大能源供應國，未來，雙方可就能源合作。

新竹市政府今天發布新聞稿指出，露珍怡（JennyBloomfield）與副代表劉溯源、經濟暨政策處處長貝尼克日前至市府拜會，露珍怡全程以流利中文交流，林智堅說，連專有名詞都用得很精準，「太敬佩了」。

林智堅說，能源議題受竹科廠商重視，他請教澳洲推動氫能替代能源經驗，另外，澳洲是台灣最大能源供應國，盼建構穩固且可靠供應鏈夥伴。

露珍怡說，澳洲政府與企業合作，一起推動氫能產業，盼透過商業化，降低氫能替代能源成本。澳洲不僅有綠能，澳洲媒、天然氣豐富，還是台灣最大能源供應國，雙方可就能源合作，「台澳彼此需要」。

林智堅說，新竹市年輕人多，家長也支持孩子留學，澳洲已是年輕人留學大國，他盼雙方可有合作，幫年輕人一圓留學夢。

露珍怡指出，澳洲有許多大學受世界排名肯定，她也期待雙方進行合作，推動雙語教育、人才培育等。