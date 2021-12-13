新竹巨城周年慶畫句點 業績較去年成長3.8%

新竹遠東巨城購物中心Big City週年慶今畫上句點，巨城指出，據統計，今年周年慶12天逾27億元(含遠東SOGO百貨新竹店)，整檔業績超過目標且較去年成長 3.8 %，汽、機車進場總數23萬輛次，接駁車加開班次及新竹市U-Bike最高租借站的助攻下湧入近100萬人次，完美詮釋「新竹人不是在巨城，就是在往巨城的路上」。

巨城表示，看準國內旅遊、登山露營活動盛行，民生消費市場持續熱絡，品牌廠商備足商品貨量，加上竹科產值上揚，大新竹地區高所得消費力發威等關鍵，周年慶祭出最優惠折扣及豐富的加碼回饋策略奏效，成功帶動服飾類、戶外用品、精品配件、餐飲類業績皆較去年同期雙位數成長。

明年傳統農曆年較早，聖誕節、跨年緊接著周年慶檔期登場，童裝、童鞋、玩具等商品同樣熱銷，其中又以配合「虎年」的老虎圖案、老虎造型商品詢問度最高。

受疫情影響不少人延後婚期計畫，也無法出國有較寬鬆的預算，許多消費者挑選求婚戒、結婚鑽戒直上克拉等級起跳，更有精打細算的顧客搭配促銷活動成套購買，為珠寶精品業績成長的一大主因。此外，竹科產業工時長、壓力大，高單價舒壓系列及輕奢商品最受青睞，上班族多選購功能齊全的按摩椅、名錶配件等精品年終自我犒賞。