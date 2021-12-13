桃園複合式大樓消防演練 強化救災熟悉度及民眾觀念
為讓複合式大樓消防救災更熟悉及強化民眾逃生觀念，桃市府消防局第4大隊今上午10時於龍潭區六福大樓進行搶救演練，此大樓位置為龍潭鬧區主要幹道，但道路僅為雙向兩車道，因此增加救災調度困難，並對民眾進行疏散演練及避難觀念宣導。
龍潭區六福大樓屬高層複合式建築物，樓高七層、地下二層，大樓內設有商家、撞球場、洗腎診所及近百間的隔間分租套房，其大樓內部各樓梯可通往樓層不同且部分樓層又因未承租而封閉，實屬增加人命搜救困難度；因此，救災人員除需對內部路線熟悉外，救災時亦需有場所平面圖協助，以確保救災人員安全，降低搶救困難度。
現場指揮官第四大隊長郭百倫表示，本次演練共出動12輛消防救災車輛及3輛救護車，動員約60位消防及義消人員，並協調龍潭分局派員至現場配合交管；因複合式大樓用途繁複，出入人員複雜，火災傷亡風險較一般住宅高，且六福大樓屋齡高，設備較為老舊，除平日消防安全檢查外，需透過演練強化消防人員火場搶救效能及救災緊急應變措施，以保障居民及消防同仁自身安全。
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