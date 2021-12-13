桃園複合式大樓消防演練 強化救災熟悉度及民眾觀念

為讓複合式大樓消防救災更熟悉及強化民眾逃生觀念，桃市府消防局第4大隊今上午10時於龍潭區六福大樓進行搶救演練，此大樓位置為龍潭鬧區主要幹道，但道路僅為雙向兩車道，因此增加救災調度困難，並對民眾進行疏散演練及避難觀念宣導。

龍潭區六福大樓屬高層複合式建築物，樓高七層、地下二層，大樓內設有商家、撞球場、洗腎診所及近百間的隔間分租套房，其大樓內部各樓梯可通往樓層不同且部分樓層又因未承租而封閉，實屬增加人命搜救困難度；因此，救災人員除需對內部路線熟悉外，救災時亦需有場所平面圖協助，以確保救災人員安全，降低搶救困難度。