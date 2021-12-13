八德藝文廣場天幕照明啟用 鄭文燦：當做開放的大客廳

桃園市政府在八德區興建藝文廣場天幕暨增設照明工程完工，市長鄭文燦今天下午前往瑞發里主持八德藝文廣場天幕啟用典禮，鄭表示，該廣場型天幕斥資2500萬元完成，他希望社區把天幕當做「開放的大客廳」，用來舉辦市集、音樂會各種活動，提供地方更多元活動。

八德區藝文廣場天幕位於更寮腳地區，開放空間佔地約300坪，不同於球場型天幕，鄭文燦說，桃園設置天幕有3種型式，包括球場型、廣場型和學校型天幕，八德已設置5個天幕球場或廣場，使用率達到6成，下雨天、晚上都可使用，提供居民打外丹功、太極拳、跳土風舞及舉辦活動多元使用。