桃園亞矽中心工程延宕 議員憂發展被高雄超車

總金額近40億元的「亞洲矽谷創新研發中心」統包工程，歷經6次流標後，工程設計標在今年10月決標，第一期工程雙塔建築預定2025年完工。不過，議員擔憂工程延宕加上高雄新灣區崛起，恐讓亞洲矽谷失去發展良機。對此，市府表示，「北亞矽、南亞灣」是中央目標，且一為空港、一為海港，彼此可加強互補合作關係，引領新創產業發展。

亞矽中心預定地位於中壢青埔，基地3.8公頃，原定去年9月發包設計施工，但因鋼構上漲、原物料不易取得，統包工程連續流標6次。

「亞矽中心進度緩慢，讓人捏把冷汗。」議員簡智翔表示，亞洲矽谷和高雄新灣區都以5G、AIoT等科技作為重點發展產業，中央先前宣示將挹注110億發展高雄新灣區，同一家企業若要投資相關產業，考量資源分配，勢必會在兩者中抉擇。

簡智翔表示，亞矽中心多次流標，將影響後續招商進度，面對產業發展相同的對手，亞洲矽谷沒本錢一拖再拖，也要及早準備轉型備案，務必要將未來產業發展的重點留在桃園，否則亞洲矽谷恐淪為南柯一夢。

議員舒翠玲也提到，亞矽中心主打最先進的科技自駕車、5G、AI等科技，但工程一拖延，等到正式開工時，目前規畫可能已經被淘汰；且現在越來越多企業因疫情縮小總部規模，台灣也有嚴格的境外管制，後續招商是否影響，市府要及早因應。

「不會有搶資源的問題！」亞矽專案辦公室主任曾友嶸強調，無論是國發會支持的計畫或中央挹注的經費，這些資源都會落腳桃園，如同高雄新灣區有高雄流行音樂中心和電競館，亞矽中心周邊也有陽光劇場，可作為5G應用的示範場域。

同為亞洲矽谷計畫內的虎頭山創新園區今天與台北科技大學簽署合作意向書。曾友嶸指出，虎頭山創新園區分為兩期開發，第一期以自駕車及物聯網為主，第二期將作為5G實驗場域；雖然亞矽中心尚未正式開工，但相關技術研發已經在虎頭山創新園區進行，同時希望透過北科大的研發能量，推動桃園在高科技領域的發展。