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桃園機場飛安宣導有獎徵答 百項獎品等您來挑戰

聯合報 / 記者許玉娟／即時報導
Iku老師在影片中分享自身在機場安檢時遇到的趣事，並針對飛安五大主題說明相關注意事項。圖／主辦單位提供
Iku老師在影片中分享自身在機場安檢時遇到的趣事，並針對飛安五大主題說明相關注意事項。圖／主辦單位提供

桃園國際機場推出「守護飛安、用心為你」飛安宣導，民眾完成指定題目就有機會抽中Apple Watch、圓山飯店平日雙人房住宿券、全聯千元禮券、7-11伍百元禮券等，共超過百項獎品，活動12月21日截止。

桃園國際機場因應疫情，今年更著重線上宣導，透過網站上可愛的動畫呈現，讓民眾在遊戲互動中也可以了解飛安知識。為更有效吸引民眾目光，桃園機場還邀請知名Youtuber「Iku老師/Ikulaoshi」加強飛航安全宣傳。

Iku老師在影片中分享自身在機場安檢時遇到的趣事，並針對飛安五大主題提醒相關注意事項，將飛安知識擴及更多不同族群及年齡層，希望普及國人對於飛航安全的認知，打造更佳的飛航環境。

桃園國際機場說明飛安宣導五大主題，包含機場四周禁止飼養飛鴿與施放有礙飛航安全物體；機場四周燈光照射角度限制；勿傳遞危害飛航安全不實訊息；禁止攜帶上機及必須託運之危險物品；飛機上限制使用行動電話及相關電子用品等。

更多「守護飛安、用心為你」飛安宣導活動訊息或參加有獎徵答活動，可上官網查詢

桃園機場 飛安 禮券

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