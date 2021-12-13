桃市府青年局線上典禮不馬虎 行動特展至明年1月11日為止

桃市府青年事務局為表揚社會關懷、永續發展、群力造夢3大領域共101組參賽者、29組青年行動家及青年志工線上服務計畫優青年志工團隊，於Gather Town線上平台舉辦今年第4屆桃園時代青年行動家表揚典禮，提供青年互相交流及呈現豐碩成果的線上平台，而行動特展期至明年1月11日為止，歡迎民眾瞭解優秀青年的故事。

因疫情影響青年局特別於時下最夯的線上互動及策展平台Gather Town，架構虛擬的頒獎會場、交誼廳及4大展區空間，邀請所有青年創建自己的專屬角色，前來觀禮及互動交流，讓虛擬的線上頒獎典禮，也能具備實體空間的視覺饗宴及互動交流的可能。

如獲選社會關懷行動家的中央大學瑪潮關懷社，以國小生為服務對象，規劃線上陪讀及主題式線上營隊；獲選永續發展行動家的劉文翔，在石門水庫擁有合法捕撈漁權，瞭解到水庫擁有多元的生態系，因此致力於推廣環境永續與生命教育的食魚教育；而獲選群力造夢行動家的元智IC泰拉慶團隊，由元智大學生前往原鄉部落服務回饋社會。

青年局因應12月5日為聯合國訂定的國際志工日，邀請國際教育組織遠山呼喚創辦人林子鈞線上短講，分享其20歲就創立非營利組織投入尼泊爾偏鄉教育的生命歷程與故事；現場亦規劃4大主題行動特展，以圖文影音等形式，展現歷屆獲獎及今年入圍者的行動成果。