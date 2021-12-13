快訊

接種率不到5％ 「這一國」恐成席捲全球新變異株起源地

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃市府青年局線上典禮不馬虎 行動特展至明年1月11日為止

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
透過虛擬頒獎典禮會場的佈設，讓青年在線上也能有實體頒獎及與人面對面相互交流的感。圖／桃市府青年事務局提供
透過虛擬頒獎典禮會場的佈設，讓青年在線上也能有實體頒獎及與人面對面相互交流的感。圖／桃市府青年事務局提供

桃市府青年事務局為表揚社會關懷、永續發展、群力造夢3大領域共101組參賽者、29組青年行動家及青年志工線上服務計畫優青年志工團隊，於Gather Town線上平台舉辦今年第4屆桃園時代青年行動家表揚典禮，提供青年互相交流及呈現豐碩成果的線上平台，而行動特展期至明年1月11日為止，歡迎民眾瞭解優秀青年的故事。

因疫情影響青年局特別於時下最夯的線上互動及策展平台Gather Town，架構虛擬的頒獎會場、交誼廳及4大展區空間，邀請所有青年創建自己的專屬角色，前來觀禮及互動交流，讓虛擬的線上頒獎典禮，也能具備實體空間的視覺饗宴及互動交流的可能。

如獲選社會關懷行動家的中央大學瑪潮關懷社，以國小生為服務對象，規劃線上陪讀及主題式線上營隊；獲選永續發展行動家的劉文翔，在石門水庫擁有合法捕撈漁權，瞭解到水庫擁有多元的生態系，因此致力於推廣環境永續與生命教育的食魚教育；而獲選群力造夢行動家的元智IC泰拉慶團隊，由元智大學生前往原鄉部落服務回饋社會。

青年局因應12月5日為聯合國訂定的國際志工日，邀請國際教育組織遠山呼喚創辦人林子鈞線上短講，分享其20歲就創立非營利組織投入尼泊爾偏鄉教育的生命歷程與故事；現場亦規劃4大主題行動特展，以圖文影音等形式，展現歷屆獲獎及今年入圍者的行動成果。

青年局表示，期望以多樣的行動資源和機會支持青年進行公共參與，持續與這些揮著汗、努力關注並投入公共議題的青年們互為夥伴；而行動特展期至明年1月11日為止。入場連結：https://reurl.cc/OkZ5R3

青年局於Gather Town線上平台佈設虛擬空間，舉辦第四屆桃園時代青年行動家表揚典禮及成果。圖／桃市府青年事務局提供
青年局於Gather Town線上平台佈設虛擬空間，舉辦第四屆桃園時代青年行動家表揚典禮及成果。圖／桃市府青年事務局提供

青年 石門水庫 元智

延伸閱讀

2021南方澳鯖魚節登場 首推線上買魚

疫情青年志工服務不止熄 結合時事線上服務更多元

TOYOTA TOWN ACE預售起跑 和泰汽車喊出年銷1萬台

不用湊低消！達美樂「外送費全面0元」 滋心餅皮半價

相關新聞

桃園機場飛安宣導有獎徵答 百項獎品等您來挑戰

桃園國際機場推出「守護飛安、用心為你」飛安宣導，民眾完成指定題目就有機會抽中Apple Watch、圓山飯店平日雙人房住...

桃市府青年局線上典禮不馬虎 行動特展至明年1月11日為止

桃市府青年事務局為表揚社會關懷、永續發展、群力造夢3大領域共101組參賽者、29組青年行動家及青年志工線上服務計畫優青年...

桃園出現日本浮石？漁民：鰻苗銳減魚死盼列天災補助

日本火山浮石漂流至桃園海域，大園區捕撈鰻苗漁民近日前往大園許厝港往沙崙海岸方向捕撈鰻苗時，意外發現海岸出海口附近沙灘，出...

看他忘付錢別馬上報警 苗栗啟動首座高齡失智友善市場

苗栗縣政府衛生局結合苗栗市公所打造首座高齡、失智友善傳統市場，縣徐耀昌、市長邱鎮軍等人今天在北苗市場啟動，第一波有25家...

2021新竹市感恩季 暖科技互動聖誕樹好特別

歲末年終，新竹市府舉辦2021新竹市感恩季，今年以「尋著光、許星願」為主題，除有「暖科技互動聖誕樹」，於24日晚間點亮2...

特色館轉型活化試營運 苗栗陶藝術節18日開幕起手式

苗栗縣公館鄉苗栗特色館轉型活化，以陶瓷博物館為核心，招租縣農會、公館鄉農會等9個單位進駐，12月18日「2021苗栗陶藝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。