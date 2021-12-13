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服務春節返國民眾 新竹縣防疫計程車能量增3倍

中央社 / 新竹縣13日電

新竹縣長楊文科今天宣布，配合中央春節檢疫專案，服務大批返國民眾，新竹縣將防疫計程車由現有6輛擴增至20輛，明天正式上路至明年2月14日止。

楊文科今天在縣府大門口，向計程車駕駛表達感謝，他說，駕駛朋友們犧牲假期，服務返國民眾，也協助防疫相關措施，相當辛苦。

交通旅遊處處長游志祥說，支援縣府的20輛防疫計程車，由衛生局進行專業評估後調派車輛，駕駛會隨時向衛生局回報狀況，讓衛生局人員能掌握載送對象足跡。

配合新竹縣政防疫計程車任務，新竹市計程車駕駛業職業工會理事長劉旭東表示，所有駕駛都到衛生局接受教育訓練，執勤時配載口罩與手套，車內有酒精、隔板，且24小時待命，每趟任務間也會進行車內消毒，確保出勤安全無虞。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，春節檢疫計程車服務對象是居家檢疫及居家隔離民眾，為無COVID-19（2019冠狀病毒疾病）者，協助就醫和前往PCR檢測需求。

衛生局指出，防疫計程車需透過衛生局調派，民眾不可自行預約。有任何疑問，可洽新竹縣防疫專線（03）5511287。

衛生局 計程車 新竹 春節 楊文科

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